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Украина. Премьер лига
30 декабря 2024, 22:34 | Обновлено 30 декабря 2024, 23:07
1653
0

Самый дорогой игрок лиги. Клуб УПЛ близок к трансферу опорника из Европы

«Колос» сделал предложение по Линдону Эмерллаху

30 декабря 2024, 22:34 | Обновлено 30 декабря 2024, 23:07
1653
0
Самый дорогой игрок лиги. Клуб УПЛ близок к трансферу опорника из Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Линдон Эмерллаху

«Колос» из Ковалевки сделал «Балкани» предложение по трансферу опорного полузащитника Линдона Эмерллаху, сообщает Zorya Londonsk.

Линдон Эмерллаху – 22-летний футболист, опорник сборной Косова и самый дорогой игрок чемпионата Косова по версии Transfermarkt (1 миллион евро).

В текущем сезоне полузащитник провел 22 матча на клубном уровне, отличился 3 голами, один из которых в квалификации Лиги чемпионов, и 1 ассистом.

Ранее сообщалось о том, что «Металлист 1925» подписал игрока «Колоса».

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Колос Ковалевка Балкани Сува-Река трансферы трансферы УПЛ сборная Косова по футболу Эндрю Тодос
Данііл Киріяка Источник: Zorya Londonsk
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