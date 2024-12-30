Самый дорогой игрок лиги. Клуб УПЛ близок к трансферу опорника из Европы

«Колос» из Ковалевки сделал «Балкани» предложение по трансферу опорного полузащитника Линдона Эмерллаху, сообщает Zorya Londonsk.

Линдон Эмерллаху – 22-летний футболист, опорник сборной Косова и самый дорогой игрок чемпионата Косова по версии Transfermarkt (1 миллион евро).

В текущем сезоне полузащитник провел 22 матча на клубном уровне, отличился 3 голами, один из которых в квалификации Лиги чемпионов, и 1 ассистом.

Ранее сообщалось о том, что «Металлист 1925» подписал игрока «Колоса».