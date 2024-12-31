ФОТО. «Ванат, с Новым годом!» Милевский снова наехал на игрока Динамо
Артем Милевский не отпускает нападающего киевлян
Экс-нападающий «Динамо» Киев и сборной Украины Артем Милевский снова обратился к нападающему «Динамо» Владиславу Ванату.
Милевский «не отпускает» 22-летнего нападающего после его шутки про «Милю».
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В этот раз Артем репостнул в сторис ностальгическое видео про баталии «Шахтера» и «Динамо» с подписью: «Куда делись такие матчи? 😢».
Милевский использовал этот видео, чтобы в очередной раз подколоть Ваната:
«Ванат, с Новым годом! Субординация 💪 Клоуны, будете шутить ещё».
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