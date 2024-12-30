Виктор ГРАЧЕВ: «Интуиция говорит, что Мудрика очень хорошо подставили»

Допинг-скандал, в который попал Михаил Мудрик, стал одним из самых громких событий спортивного декабря 2024 года. На данный момент неизвестны результаты допинг-пробы В. Футболист отстранен от тренировок с «Челси» и ожидает новостей по своему делу.

Журналист Sport.ua обратился к знаменитому нападающему «Шахтера» Виктору Грачеву с просьбой поделиться мыслями о том, сможет ли Михаил Мудрик вернуться в футбол в случае длительного срока дисквалификации.

Виктор Грачев рассказал: «Интуиция говорит, что Мудрика очень хорошо подставили. Это кому-то надо было, на мой субъективный взгляд. Просто так – такие дела не происходят. Другой вопрос, что покажет вторая проба. Но я не думаю, что Мудрик это сознательно сделал. Для чего ему это? Неужели он не понимает последствий? Если понимает, значит это подстава, которую кто-то организовал.

Всякие ситуации бывают: может, кого-то где-то не отблагодарил, может кому-то дорогу перешел где-то. Жизнь – сложная штука, и ситуации разные бывают. Но я не понимаю, для чего Мудрику этот препарат, если он постоянно получал игровую практику и даже забивал голы. Не вижу смысла в этом. Просто парня подставили, все может быть. Но я не думаю, что он мог сознательно принять запрещенный препарат. Откуда он попало в организм – покажет расследование. Я думаю, у Мудрика есть все возможности, чтобы раскрутить это дело, чтобы доказать свою невиновность.

Четыре года дисквалификации – это очень много. За это время разве что Ла-Манш можно переплывать. Потом уже заканчивать карьеру и идти в любительский футбол. Ему почти 24 года, еще через четыре ему будет 28. Редко когда футболисты после длительного перерыва могли реанимировать свою карьеру. Полгода или год пропуска – и все, конец карьере».