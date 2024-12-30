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  4. Виктор ГРАЧЕВ: «Интуиция говорит, что Мудрика очень хорошо подставили»
Англия
30 декабря 2024, 20:01 | Обновлено 30 декабря 2024, 20:03
1242
10

Виктор ГРАЧЕВ: «Интуиция говорит, что Мудрика очень хорошо подставили»

Бывший форвард «Шахтера» не верит, что Мудрик виновен в допинг-скандале

30 декабря 2024, 20:01 | Обновлено 30 декабря 2024, 20:03
1242
10
Виктор ГРАЧЕВ: «Интуиция говорит, что Мудрика очень хорошо подставили»

Допинг-скандал, в который попал Михаил Мудрик, стал одним из самых громких событий спортивного декабря 2024 года. На данный момент неизвестны результаты допинг-пробы В. Футболист отстранен от тренировок с «Челси» и ожидает новостей по своему делу.

Журналист Sport.ua обратился к знаменитому нападающему «Шахтера» Виктору Грачеву с просьбой поделиться мыслями о том, сможет ли Михаил Мудрик вернуться в футбол в случае длительного срока дисквалификации.

Виктор Грачев рассказал: «Интуиция говорит, что Мудрика очень хорошо подставили. Это кому-то надо было, на мой субъективный взгляд. Просто так – такие дела не происходят. Другой вопрос, что покажет вторая проба. Но я не думаю, что Мудрик это сознательно сделал. Для чего ему это? Неужели он не понимает последствий? Если понимает, значит это подстава, которую кто-то организовал.

Всякие ситуации бывают: может, кого-то где-то не отблагодарил, может кому-то дорогу перешел где-то. Жизнь – сложная штука, и ситуации разные бывают. Но я не понимаю, для чего Мудрику этот препарат, если он постоянно получал игровую практику и даже забивал голы. Не вижу смысла в этом. Просто парня подставили, все может быть. Но я не думаю, что он мог сознательно принять запрещенный препарат. Откуда он попало в организм – покажет расследование. Я думаю, у Мудрика есть все возможности, чтобы раскрутить это дело, чтобы доказать свою невиновность.

Четыре года дисквалификации – это очень много. За это время разве что Ла-Манш можно переплывать. Потом уже заканчивать карьеру и идти в любительский футбол. Ему почти 24 года, еще через четыре ему будет 28. Редко когда футболисты после длительного перерыва могли реанимировать свою карьеру. Полгода или год пропуска – и все, конец карьере».

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допинг дисквалификация чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси Виктор Грачев инсайд
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 10
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uausa
Так сказали вже. Винна корова
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+3
Серж
А то что 4 шлюхтар на допинге попался, что интуиция говорит? Что шлюхтарям можно?
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+2
Diesel
Ні, так тут не канає))
Так не відмажете. Це не карманне УПЛ
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+2
Saar
Ага,підставила, ... корова..Мудрик "перейшов" їй просто дорогу.
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+1
Показать Скрыть 1 ответ
pavel8873
Ну , до Стрєльцова  йому далеко , але все таки ...
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0
saltim
Вероятность попасть на допинг контроль у футболистов очень низкая. Берут двух после матча. Некоторые за год ни разу не сдают. Что бы подставить конкретного игрока нужно точно знать, что его проверят на допинг. А как это узнать? Никак! Получается подставляющему нужно кормить игрока допингом длительное время что бы он попался. Так что в подставу я не верю. 
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0
Показать Скрыть 2 ответа
Tea with milk
Перешёл дорогу кому то 100%
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-4
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