Барселона отказалась от бесплатного подписания двух суперзвезд

Каталонской «Барселоне» предложили подписание летом Вирджила ван Дейка из «Ливерпуля» и Йозуа Киммиха из «Баварии». У обоих летом заканчиваются контракты с клубами и они станут свободными агентами.

Однако по информации авторитетного издания Sport.es, спортивный директор «Барселоны» Деку отказался от подписания Ван Дейка и Киммиха. Приоритетом у «Барсы» на позицию центрбека является более молодой Джонатан Та из «Байера», а в случае с Киммихом «сине-гранатовые» решили делать ставку на своих молодых хавбеков, которые являются воспитанниками клуба.

Ранее наставник «Барсы» Флик принял решение о возможном супертрансфере «Барселоны».