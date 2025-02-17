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Испания
17 февраля 2025, 19:37 | Обновлено 17 февраля 2025, 19:38
2539
5

Барселона отказалась от бесплатного подписания двух суперзвезд

Каталонцы решили не подписывать Ван Дейка и Киммиха

17 февраля 2025, 19:37 | Обновлено 17 февраля 2025, 19:38
2539
5
Барселона отказалась от бесплатного подписания двух суперзвезд
Getty Images/Global Images Ukraine. Вирджил ван Дейк

Каталонской «Барселоне» предложили подписание летом Вирджила ван Дейка из «Ливерпуля» и Йозуа Киммиха из «Баварии». У обоих летом заканчиваются контракты с клубами и они станут свободными агентами.

Однако по информации авторитетного издания Sport.es, спортивный директор «Барселоны» Деку отказался от подписания Ван Дейка и Киммиха. Приоритетом у «Барсы» на позицию центрбека является более молодой Джонатан Та из «Байера», а в случае с Киммихом «сине-гранатовые» решили делать ставку на своих молодых хавбеков, которые являются воспитанниками клуба.

Ранее наставник «Барсы» Флик принял решение о возможном супертрансфере «Барселоны».

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Вирджил ван Дейк Йозуа Киммих Барселона Бавария Ливерпуль трансферы Ла Лиги трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги трансферы
Дмитрий Олейник Источник: Sport.es
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Комментарии 5
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Dnonama1
Зато мабуть підпишуть як завжди якихось пенсіонерів. Таке собі
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0
MIRRA
Кімміх - не знаю, а Вірджіл би точно не завадив, хіба що вони зарплатні апетити чималі мають...
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0
Lulinnha
Завтра будет тоже самое и с Неймаром... 
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0
Victor673256ua
Мабуть ці гравці і справді не потрібні Барселоні. Навіть безкоштовно. Можливо у клубі прикинули, скільки піде на зарплату цих гравців...
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0
pol-55
Відмовилась блін,Й.Кімміх не встиг перепідписати контракт.
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0
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