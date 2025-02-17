Легенда. Флик принял решение по возможному супертрансферу Барселоны

Немецкий тренер каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик не хочет видеть Неймара в команде, сообщает El Nacional.

По информации источника, 33-летний футболист, который на данный момент выступает за «Сантос», не нужен немецкому коучу. Флик не видит его ни в своих тактических построениях, ни в раздевалке команды. Сам игрок желает вернуться в клуб.

Президент «сине-гранатовых» Жоан Лапорта хотел б видеть легендарного бразильца на Камп Ноу.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» готовит трансфер 140-миллионой звезды.