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  4. Легенда. Флик принял решение по возможному супертрансферу Барселоны
Испания
17 февраля 2025, 14:19 |
437
1

Легенда. Флик принял решение по возможному супертрансферу Барселоны

Немецкий специалист не хочет видеть Неймара в команде

17 февраля 2025, 14:19 |
437
1
Легенда. Флик принял решение по возможному супертрансферу Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханс-Дитер Флик

Немецкий тренер каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик не хочет видеть Неймара в команде, сообщает El Nacional.

По информации источника, 33-летний футболист, который на данный момент выступает за «Сантос», не нужен немецкому коучу. Флик не видит его ни в своих тактических построениях, ни в раздевалке команды. Сам игрок желает вернуться в клуб.

Президент «сине-гранатовых» Жоан Лапорта хотел б видеть легендарного бразильца на Камп Ноу.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» готовит трансфер 140-миллионой звезды.

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Неймар трансферы трансферы Ла Лиги чемпионат Бразилии по футболу Барселона Сантос Ханс-Дитер Флик
Даниил Кирияка Источник: El Nacional
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Mark4854590
Неймар зараз не потрібен Барселоні, та і іншим топклубам також
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