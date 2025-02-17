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  4. Работа началась. Барселона готовит трансфер 140-миллионой звезды
Германия
17 февраля 2025, 13:46 |
1676
0

Работа началась. Барселона готовит трансфер 140-миллионой звезды

Флориан Вирц может стать игроком каталонского гранда

17 февраля 2025, 13:46 |
1676
0
Работа началась. Барселона готовит трансфер 140-миллионой звезды
Getty Images/Global Images Ukraine. Флориан Вирц

Немецкий полузащитник леверкузенского «Байера» Флориан Вирц привлекает внимание каталонской «Барселоны», сообщает El Nacional.

По информации источника, 21-летний футболист, стоимость которого веб-портал Transfermarkt оценивает в 140 миллионов евро, рассматривает каталонским грандом как главная цель на летнее трансферное окно после того, как Джамал Мусиала продлил контракт с «Баварией».

Президент испанского клуба Жоан Лапорта и спортивный директор Деку уже начали работу над трансферном.

Игроком также интересуются «Реал» и «Манчестер Сити». Они могут ему предложить более серьезную зарплату, чем каталонский клуб.

В текущем сезоне Флориан Вирц провел 35 матчей на клубном уровне, забил 15 голов и отдал 12 ассистов.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» нашла сменщика Левандовски.

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Даниил Кирияка Источник: El Nacional
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