Работа началась. Барселона готовит трансфер 140-миллионой звезды

Немецкий полузащитник леверкузенского «Байера» Флориан Вирц привлекает внимание каталонской «Барселоны», сообщает El Nacional.

По информации источника, 21-летний футболист, стоимость которого веб-портал Transfermarkt оценивает в 140 миллионов евро, рассматривает каталонским грандом как главная цель на летнее трансферное окно после того, как Джамал Мусиала продлил контракт с «Баварией».

Президент испанского клуба Жоан Лапорта и спортивный директор Деку уже начали работу над трансферном.

Игроком также интересуются «Реал» и «Манчестер Сити». Они могут ему предложить более серьезную зарплату, чем каталонский клуб.

В текущем сезоне Флориан Вирц провел 35 матчей на клубном уровне, забил 15 голов и отдал 12 ассистов.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» нашла сменщика Левандовски.