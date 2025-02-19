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  4. Тальби – самый молодой бельгиец в истории, оформивший дубль в ЛЧ
Лига чемпионов
19 февраля 2025, 05:14 |
288
0

Тальби – самый молодой бельгиец в истории, оформивший дубль в ЛЧ

Жертвой Шемсдина стала «Аталанта»

19 февраля 2025, 05:14 |
288
0
Тальби – самый молодой бельгиец в истории, оформивший дубль в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Шемсдин Тальби

Игрок «Брюгге» Шемсдин Тальби стал самым молодым бельгийским игроком в истории, оформившим дубль в матче Лиги чемпионов (19 лет, 285 дней).

18 февраля в Бергамо на «Стадио Атлети Адзури д'Италия» состоялась вторая игра 1/16 финала ЛЧ между командами «Аталанта» и «Брюгге». Матч завершился победой гостей со счетом 3:1.

В этом розыгрыше Лиги чемпионов Тальби провел принял участие в 9 поединках, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. По итогам двух поединков (2:5) «Брюгге» вышел в 1/8 финала турнира.

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Брюгге Аталанта Лига чемпионов Аталанта - Брюгге
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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