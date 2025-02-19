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Аталанта
18.02.2025 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:2 1 : 3
Брюгге Проходит дальше
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Лига чемпионов
19 февраля 2025, 00:50 | Обновлено 19 февраля 2025, 00:52
562
0

Аталанта – Брюгге – 1:3. Черный день для Италии. Видео голов и обзор

Матч 1/16 финала Лиги чемпионов начался в 22:00 по киевскому времени

19 февраля 2025, 00:50 | Обновлено 19 февраля 2025, 00:52
562
0
Аталанта – Брюгге – 1:3. Черный день для Италии. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Аталанта - Брюгге

Во вторник, 18 февраля, проходит ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов между «Аталантой» и «Брюгге».

Сегодняшнюю игру принимает Стадио Атлети Адзури д'Италия в Бергамо. Матч 1/16 финала Лиги чемпионов начался в 22:00 по киевскому времени.

Первая встреча закончилась победой бельгийского коллектива со счетом 2:1.

Лига чемпионов. 1/16 финала

Аталанта – Брюгге – 1:3

Голы: Лукман, 46 – Тальби, 3, 27, Хутгла, 45+2

❗️ Тальби забил в ворота Аталанты, 3-я минута, 0:1

❗️ Тальби забил в ворота Аталанты, 27-я минута, 0:2

❗️ Хутгла забил в ворота Аталанты, 45+2-я минута, 0:3

❗️ Лукман забил в ворота Брюгге, 46-я минута, 1:3

События матча

87’
Рафаэл Толой (Аталанта) получает красную карточку.
46’
ГОЛ ! Мяч забил Адемола Лукман (Аталанта).
45’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Ферран Ютгла (Брюгге).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Чемсдин Талби (Брюгге).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Чемсдин Талби (Брюгге).
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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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