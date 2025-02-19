Аталанта – Брюгге – 1:3. Черный день для Италии. Видео голов и обзор
Матч 1/16 финала Лиги чемпионов начался в 22:00 по киевскому времени
Во вторник, 18 февраля, проходит ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов между «Аталантой» и «Брюгге».
Сегодняшнюю игру принимает Стадио Атлети Адзури д'Италия в Бергамо. Матч 1/16 финала Лиги чемпионов начался в 22:00 по киевскому времени.
Первая встреча закончилась победой бельгийского коллектива со счетом 2:1.
Лига чемпионов. 1/16 финала
Аталанта – Брюгге – 1:3
Голы: Лукман, 46 – Тальби, 3, 27, Хутгла, 45+2
❗️ Тальби забил в ворота Аталанты, 3-я минута, 0:1
❗️ Тальби забил в ворота Аталанты, 27-я минута, 0:2
❗️ Хутгла забил в ворота Аталанты, 45+2-я минута, 0:3
События матча
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