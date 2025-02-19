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Лига Чемпионов
Аталанта
18.02.2025 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:2 1 : 3
Брюгге Проходит дальше
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Лига чемпионов
19 февраля 2025, 07:23 | Обновлено 19 февраля 2025, 09:12
885
0

Аталанта уничтожена дома бельгийским Брюгге. Нервная реакция из Италии

Команда Джан Пьеро Гасперини с треском вылетела из Лиги чемпионов

19 февраля 2025, 07:23 | Обновлено 19 февраля 2025, 09:12
885
0
Аталанта уничтожена дома бельгийским Брюгге. Нервная реакция из Италии
УЕФА. Джан Пьеро Гасперини

В Лиге чемпионов продолжается стадия плей-офф на выбывание. 18 февраля состоялись ответные матчи 1/16 финала.

Громко вылетела из турнира итальянская Аталанта, дважды проиграв бельгийскому Брюгге – 1:2 и 1:3.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Джан Пьеро Гасперини, главный тренер «Аталанты»: «Вылет из турнира заслуженный – отдадим должное «Брюгге». Это были два странных матча. Лига чемпионов – это турнир эпизодов. Сегодня мы пропустили ранний гол, и они воспользовались этим. Счет 3:0 в первом тайме был несправедливым – могло быть 2:1. Было много моментов. Мы создали много шансов за 180 минут, особенно во вторых таймах. Нереализованный пенальти подкосил наш энтузиазм. Со спортивной точки зрения, мы сыграли хорошо и поддерживали темп. Но у них были скорые нападающие, и это не зависит от нашей физической подготовки».

Никки Хаен, тренер Брюгге: Мы сыграли очень зрело, с большой уверенностью и смелостью. Это то, что мы продемонстрировали в двух матчах. Домашняя игра была однозначно лучше, чем сегодня, но мы хорошо использовали пространство. Зоны за их обороной были тем, на что мы обратили внимание, и наши нападающие воспользовались этим, забив три хороших гола. Мы знали, что во втором тайме Аталанта будет играть ва-банк. Нам нужно было выдержать определенные моменты, особенно пенальти, который отразил Симон – это был решающий эпизод. Мы справились достаточно хорошо, хотя и страдали».

Шемсдин Тальби, в возрасте 19 лет ставший самым молодым бельгийцем, забившим в плей-офф ЛЧ, оформив дубль в первом тайме: «Я очень рад своим двум голам и, конечно, победе. Мы сегодня хорошо сыграли. Я не удивлен нашей игрой – мы знаем, на что способны. У нас много качеств, и мы это показали. Хотя мы и меньшая команда в Европе, мы продемонстрировали, на что способны, и хотим остаться в турнире подольше. Мы хотим выиграть следующие матчи. Замена на 54 минуте? Мы заранее договорились с тренером по физподготовке, что меня заменят. Я немного устал, но, к счастью, у нас на скамейке запасных есть много хороших игроков».

Штефан Пош, защитник «Аталанты»: «У нас было много шансов забить, но мы реализовали только один, поэтому, думаю, это был не наш вечер. В первом тайме они трижды забили и усложнили нам игру, но во втором тайме мы начали очень хорошо и если бы реализовали пенальти, у нас был бы шанс победить. В футболе побеждает всего одна команда – и они это сделали дважды. Мы знали, что у них очень быстрые игроки на контратаках, так что это не стало сюрпризом. Но для нас все пошло не так».

Симон Миньоле, вратарь Брюгге: Сэйв на 61-й минуте? Они очень рано забили во втором тайме и могли изменить ход игры, а затем был тот пенальти. Я разговаривал с нашим тренером вратарей, поскольку мы не ожидали, что Лукман будет выполнять удар – он был недавно травмирован. К счастью, я угадал угол и отбил мяч. После этого мы очень хорошо оборонялись как команда и заслуженно победили. Мы отлично начали и сумели защитить свои ворота. Все выполнили свою часть работы. Было ясно, что Аталанта пойдет вперед во втором тайме, но когда мяч проходил оборону, я был на месте. Я еще долго не усну. Прошло много времени, когда я последний раз стоял на поле с мурашками по коже, так что это ощущение останется еще надолго».

Ардон Яшари, игрок матча по версии УЕФА: «Мой трофей можно было бы отдать многим нашим игрокам. Мы действительно хорошо сыграли вместе. Это было непросто – иногда мы оказывались под давлением. Для меня это настоящая мечта, но этот трофей для всей команды. Мне все равно, с кем мы сыграем дальше – я еще не думал об этом. Если мы и дальше будем играть на таком высоком уровне, все возможно».

Ардон Яшари признан игроком матча. Группа технических наблюдателей УЕФА отметила: «Он был сегодня двигателем команды, работал везде в защите и делал ключевые рывки в атаке, включая участие в двух из трех голов «Брюгге».

🏆 Лига чемпионов УЕФА 2024/25

1/16 финала. Ответные матчи, 18 февраля 2025

22:00. Аталанта (Италия) – Брюгге (Бельгия) – 1:3 (первый матч – 1:2)

Голы: Лукман, 46 – Тальби, 3, 27, Хутгла, 45+3

Видеообзор матча

События матча

87’
Рафаэл Толой (Аталанта) получает красную карточку.
46’
ГОЛ ! Мяч забил Адемола Лукман (Аталанта).
45’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Ферран Ютгла (Брюгге).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Чемсдин Талби (Брюгге).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Чемсдин Талби (Брюгге).
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Брюгге Аталанта видео голов и обзор Лига чемпионов Аталанта - Брюгге Шемсдин Тальби пресс-конференция Джан Пьеро Гасперини Штефан Пош Симон Миньоле
Николай Степанов Источник: УЕФА
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