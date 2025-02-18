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18.02.2025 22:00 2-й матч. Результат первого матча 1:2 - : -
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Лига чемпионов
18 февраля 2025, 13:40 |
44
0

Аталанта – Брюгге. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится 18 февраля в 22:00 по Киеву

18 февраля 2025, 13:40 |
44
0
Аталанта – Брюгге. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 18 февраля, состоится ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Аталанта» и «Брюгге».

Матч пройдет на стадионе «Гевисс Стэдиум», который находится в Бергамо.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Аталанта – Брюгге. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Аталанта – Брюгге
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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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