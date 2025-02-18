Лига чемпионов18 февраля 2025, 13:40 |
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Аталанта – Брюгге. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч состоится 18 февраля в 22:00 по Киеву
18 февраля 2025, 13:40 |
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Во вторник, 18 февраля, состоится ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Аталанта» и «Брюгге».
Матч пройдет на стадионе «Гевисс Стэдиум», который находится в Бергамо.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.
Аталанта – Брюгге. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Аталанта – БрюггеСмотреть трансляцию
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