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Лига чемпионов
18 февраля 2025, 21:09 |
138
0

Известны стартовые составы на матч Аталанта – Брюгге

Матч 1/16 финала Лиги чемпионов начнется в 22:00 по киевскому времени

18 февраля 2025, 21:09 |
138
0
Известны стартовые составы на матч Аталанта – Брюгге
Getty Images/Global Images Ukraine. Раздевалка Аталанты

Во вторник, 18 февраля, состоится ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов между «Аталантой» и «Брюгге».

Первая встреча закончилась победой бельгийского коллектива со счетом 2:1. Сегодняшнюю игру примет Стадио Атлети Адзури д'Италия в Бергамо. Матч 1/16 финала Лиги чемпионов начнется в 22:00 по киевскому времени

Все самые яркие моменты матча будут доступны в Telegram Sport.ua

Главные тренеры определились со стартовыми составами команд.

Стартовые составы на матч «Аталанта» – «Брюгге»:

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Аталанта Аталанта - Брюгге Брюгге Лига чемпионов стартовые составы
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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