Лига чемпионов18 февраля 2025, 21:09 |
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Известны стартовые составы на матч Аталанта – Брюгге
Матч 1/16 финала Лиги чемпионов начнется в 22:00 по киевскому времени
18 февраля 2025, 21:09 |
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Во вторник, 18 февраля, состоится ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов между «Аталантой» и «Брюгге».
Первая встреча закончилась победой бельгийского коллектива со счетом 2:1. Сегодняшнюю игру примет Стадио Атлети Адзури д'Италия в Бергамо. Матч 1/16 финала Лиги чемпионов начнется в 22:00 по киевскому времени
Все самые яркие моменты матча будут доступны в Telegram Sport.ua
Главные тренеры определились со стартовыми составами команд.
Стартовые составы на матч «Аталанта» – «Брюгге»:
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