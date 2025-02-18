Известны стартовые составы на матч Аталанта – Брюгге

Во вторник, 18 февраля, состоится ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов между «Аталантой» и «Брюгге».

Первая встреча закончилась победой бельгийского коллектива со счетом 2:1. Сегодняшнюю игру примет Стадио Атлети Адзури д'Италия в Бергамо. Матч 1/16 финала Лиги чемпионов начнется в 22:00 по киевскому времени

Все самые яркие моменты матча будут доступны в Telegram Sport.ua

Главные тренеры определились со стартовыми составами команд.

Стартовые составы на матч «Аталанта» – «Брюгге»: