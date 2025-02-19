Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сумасшествие в Бергамо. Брюгге в невероятном матче одолел Аталанту
Лига Чемпионов
Аталанта
18.02.2025 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:2 1 : 3
Брюгге Проходит дальше
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
19 февраля 2025, 00:01 |
599
4

Сумасшествие в Бергамо. Брюгге в невероятном матче одолел Аталанту

Бельгийский коллектив прошел в 1/8 финала

19 февраля 2025, 00:01 |
599
4
Сумасшествие в Бергамо. Брюгге в невероятном матче одолел Аталанту
Getty Images/Global Images Ukraine. Брюгге

Во вторник, 18 февраля, проходил ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов между «Аталантой» и «Брюгге».

Сегодняшнюю игру принимал Стадио Атлети Адзури д'Италия в Бергамо. Матч 1/16 финала Лиги чемпионов начался в 22:00 по киевскому времени

Все самые яркие моменты матча будут доступны в Telegram Sport.ua

Первая встреча закончилась победой бельгийского коллектива со счетом 2:1.

Первый тайм стал настоящей трагедией для хозяев поля: быстрый гол Тальби на 3-й минуте, второй забитый мяч на 27-й минуте и еще одно взятие ворот от Хутгла в компенсированное время стали настоящей сенсацией. Команда Джан Пьеро Гасперини создала несколько моментов у ворот бельгийского коллектива, но ни один из них в гол не конвертировался. Команды ушли на перерыв при счете 0:3.

Вторую половину встречи можно смело назвать таймом Адемолы Лукмана. Сначала нигерийский вингер отличился взятием ворот через 26 секунд после появления на поле, а на 61-й минуте он не реализовал пенальти. После этого нигериец не отчаялся и продолжал вести вою команду вперед к камбэку, но из этого ничего не получилось. На 87-й минуте матча защитник «бергамасков» Рафаэль Толои покинул поле из-за красной карточки. Финальный счет матча – 1:3.

«Брюгге» прошел в 1/8 финала с общим счетом 2:5. Там бельгийский коллектив сыграет либо с «Лиллем», либо с «Астон Виллой»

Лига чемпионов. 1/16 финала

Аталанта – Брюгге – 1:3

Голы: Лукман, 46 – Тальби, 3, 27, Хутгла, 45+2

Удаление: Толои, 87

Аталанта: Карнессеки, Колашинац (Пош, 76), Джимсити, Толои, Дзаппакоста, Де Рон, Эдерсон, Куадрадо (Белланова, 75), Пашалич (Лукман, 46), Ретеги (Самарджич, 75), Де Кетеларе

Брюгге: Миньоле, Де Кюйпер, Мехеле, Ордонез, Сейс, Яшари, Онейдика, Цолис (Нильсен, 75), Ванакен, Тальби (Сике, 54), Хутгла

Фото матча:

По теме:
Трубин огорчил. Бенфика и Монако в ответном матче ЛЧ устроили перестрелку
Бавария с трудом прошла Селтик. Альфонсо Дэвис забил решающий гол на 90+4
ВИДЕО. Триллер в Лиссабоне. Бенфика и Монако в конце игры оформили три гола
Брюгге Аталанта Аталанта - Брюгге Лига чемпионов Ферран Хутгла Адемола Лукман
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Утроят зарплату. Суперзвезда Барселоны ведет переговоры по трансферу
Футбол | 17 февраля 2025, 23:46 1
Утроят зарплату. Суперзвезда Барселоны ведет переговоры по трансферу
Утроят зарплату. Суперзвезда Барселоны ведет переговоры по трансферу

Френки де Йонг может перебраться в «Аль-Иттихад»

Таблица коэффициентов. Венгрия на пятках: Украина рискует потерять позицию
Футбол | 18 февраля 2025, 16:30 32
Таблица коэффициентов. Венгрия на пятках: Украина рискует потерять позицию
Таблица коэффициентов. Венгрия на пятках: Украина рискует потерять позицию

Сине-желтые завершили выступления в еврокубках, а Ференцварош зажигает

Матч Костюк на WTA 1000 приостановлен. Известна причина
Теннис | 18.02.2025, 14:12
Матч Костюк на WTA 1000 приостановлен. Известна причина
Матч Костюк на WTA 1000 приостановлен. Известна причина
ВИДЕО. Трубин пропустил. Монако сравнял счет и вернулся в борьбу
Футбол | 18.02.2025, 22:39
ВИДЕО. Трубин пропустил. Монако сравнял счет и вернулся в борьбу
ВИДЕО. Трубин пропустил. Монако сравнял счет и вернулся в борьбу
ФОТО. Звезда Динамо пытался изменить своей девушке у нее же дома
Футбол | 18.02.2025, 14:59
ФОТО. Звезда Динамо пытался изменить своей девушке у нее же дома
ФОТО. Звезда Динамо пытался изменить своей девушке у нее же дома
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Dysear
очікував рівний матч але ніяк не думав що Брюгге з таким рахунком візьме вверх, у Гасперіні щось пішло не по плану
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
Samuel
Суддя винен (с) Гасперіні
Це йому доказали шо перший матч це не випадковість, нитік
Ответить
0
Макс Максов
Ось і перша сенсація! Не здивуюсь, якщо завтра ПСВ Юве виб'є...
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Безумная идея Артеты. Способен ли Зинченко стать спасителем Арсенала?
Безумная идея Артеты. Способен ли Зинченко стать спасителем Арсенала?
17.02.2025, 17:50 30
Футбол
Директор антидопингового центра Украины пояснил ситуацию с пробой В Мудрика
Директор антидопингового центра Украины пояснил ситуацию с пробой В Мудрика
18.02.2025, 15:42 1
Футбол
«Я тебя...» Усик обратился к Ломаченко, Василию исполнилось 37 лет
«Я тебя...» Усик обратился к Ломаченко, Василию исполнилось 37 лет
17.02.2025, 20:13 6
Бокс
Рой Джонс назвал причину поражения Беринчика нокаутом от Дэвиса
Рой Джонс назвал причину поражения Беринчика нокаутом от Дэвиса
17.02.2025, 03:26 2
Бокс
Флик исключил из стартового состава Барсы звезду из-за опоздания
Флик исключил из стартового состава Барсы звезду из-за опоздания
17.02.2025, 22:04 1
Футбол
Холифилд назвал место Усика в рейтинге лучших супертяжей в истории
Холифилд назвал место Усика в рейтинге лучших супертяжей в истории
17.02.2025, 08:13 6
Бокс
Эдди ХИРН: «Нельзя отдать пояс Усику, потому что начнут обвинять...»
Эдди ХИРН: «Нельзя отдать пояс Усику, потому что начнут обвинять...»
17.02.2025, 14:57 1
Бокс
Роналдиньо объяснил, почему Месси не лучший в истории футбола
Роналдиньо объяснил, почему Месси не лучший в истории футбола
18.02.2025, 08:25 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем