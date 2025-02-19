Сумасшествие в Бергамо. Брюгге в невероятном матче одолел Аталанту

Во вторник, 18 февраля, проходил ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов между «Аталантой» и «Брюгге».

Сегодняшнюю игру принимал Стадио Атлети Адзури д'Италия в Бергамо. Матч 1/16 финала Лиги чемпионов начался в 22:00 по киевскому времени

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Первая встреча закончилась победой бельгийского коллектива со счетом 2:1.

Первый тайм стал настоящей трагедией для хозяев поля: быстрый гол Тальби на 3-й минуте, второй забитый мяч на 27-й минуте и еще одно взятие ворот от Хутгла в компенсированное время стали настоящей сенсацией. Команда Джан Пьеро Гасперини создала несколько моментов у ворот бельгийского коллектива, но ни один из них в гол не конвертировался. Команды ушли на перерыв при счете 0:3.

Вторую половину встречи можно смело назвать таймом Адемолы Лукмана. Сначала нигерийский вингер отличился взятием ворот через 26 секунд после появления на поле, а на 61-й минуте он не реализовал пенальти. После этого нигериец не отчаялся и продолжал вести вою команду вперед к камбэку, но из этого ничего не получилось. На 87-й минуте матча защитник «бергамасков» Рафаэль Толои покинул поле из-за красной карточки. Финальный счет матча – 1:3.

«Брюгге» прошел в 1/8 финала с общим счетом 2:5. Там бельгийский коллектив сыграет либо с «Лиллем», либо с «Астон Виллой»

Лига чемпионов. 1/16 финала

Аталанта – Брюгге – 1:3

Голы: Лукман, 46 – Тальби, 3, 27, Хутгла, 45+2

Удаление: Толои, 87

Аталанта: Карнессеки, Колашинац (Пош, 76), Джимсити, Толои, Дзаппакоста, Де Рон, Эдерсон, Куадрадо (Белланова, 75), Пашалич (Лукман, 46), Ретеги (Самарджич, 75), Де Кетеларе

Брюгге: Миньоле, Де Кюйпер, Мехеле, Ордонез, Сейс, Яшари, Онейдика, Цолис (Нильсен, 75), Ванакен, Тальби (Сике, 54), Хутгла

Фото матча: