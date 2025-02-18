«Играть не начнет». Бывшая Герреро рассказала всю правду о его стиле жизни

Кристина Крыжановская, уже бывшая девушка звездного панамского нападающего киевского «Динамо» Эдуардо Герреро, прокомментировала расставания с известным футболистом.

«У меня столько информации в голове, что она вообще не переваривается. Я еще читаю, что мне пишут сейчас фанаты Герреро, комментируют: «Ура, наконец-то они разошлись, начнет играть» и тому подобное.

Я вас разочарую – играть он не начнет. Как раз таки я была человеком, который ему запрещал алкоголь, ругался на него, заставлял тренироваться. Вы думаете в Панаме он в зал пошел после того, как слили как он бухает, потому что он сам захотел? Нет. Потому что я ему сказала, что так не делается, что он наоборот должен тренироваться и показывать, что он достоин быть в «Динамо». Потому что его купили не за малые деньги и надо показывать, что эти деньги не зря были потрачены».