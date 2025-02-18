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  4. «Играть не начнет». Бывшая Герреро рассказала всю правду о его стиле жизни
Украина. Премьер лига
18 февраля 2025, 16:34 |
2443
11

«Играть не начнет». Бывшая Герреро рассказала всю правду о его стиле жизни

Кристина Крыжановская прокомментировала расставание с панамским форвардом «Динамо»

18 февраля 2025, 16:34 |
2443
11
«Играть не начнет». Бывшая Герреро рассказала всю правду о его стиле жизни
Instagram. Кристина Крыжановская и Эдуардо Герреро

Кристина Крыжановская, уже бывшая девушка звездного панамского нападающего киевского «Динамо» Эдуардо Герреро, прокомментировала расставания с известным футболистом.

«У меня столько информации в голове, что она вообще не переваривается. Я еще читаю, что мне пишут сейчас фанаты Герреро, комментируют: «Ура, наконец-то они разошлись, начнет играть» и тому подобное.

Я вас разочарую – играть он не начнет. Как раз таки я была человеком, который ему запрещал алкоголь, ругался на него, заставлял тренироваться. Вы думаете в Панаме он в зал пошел после того, как слили как он бухает, потому что он сам захотел? Нет. Потому что я ему сказала, что так не делается, что он наоборот должен тренироваться и показывать, что он достоин быть в «Динамо». Потому что его купили не за малые деньги и надо показывать, что эти деньги не зря были потрачены».

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Динамо Киев видео lifestyle Эдуардо Герреро Кристина Крыжановская видео-реклама Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу алкоголь
Дмитрий Вус Источник: Instagram
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Комментарии 11
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Перець
І знову Динамо баласт втюхали, куди дивляться компетентні люди які за це відповідають яб їх після Супряги з Жерсоном на куй би вигнав
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+2
Юрий Щербань
Купили балласт опять ,браво Хачериди и вся служба селекции ,пусть лучше Пономаренко, Задорожный играют молодые ребята,а этого чертилу продать срочно куда нибудь
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0
Footbulka
Сосалка вже скаженіє, спонсор втік  
У Кротовні ще повно чоржопих, тому без роботи не залишиться
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0
Показать Скрыть 3 ответа
FC_Shakhtar1936
Чекають усі, як у квітні -
РозтрощИть Шахтар ДК❗
Рвати мусор ми завше амбітні -
Це в шахтарІвськім ДНК!❗
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-1
MaximusOne
Axaxaxaxa
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-2
Отаман
Фк ганьба суркіса та медведчука, знову всралося під себе, як і з жерсоном 
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-3
umnuy2
дк лохи все же знали что он нережимній-зачем брали.
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-3
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