Когда Ястремская начнет матч 1/16 финала супертурнира в Дубае со Свентек?

19 февраля на хардовом турнире WTA 1000 Дубае (ОАЭ) начнутся матчи 3-го раунда в одиночном разряде.

В среду свой поединок проведет одна украинская теннисистка – Даяна Ястремская. Она встретится с Игой Свентек.

Ястремская является единственной представительницей Украины как в одиночном, так и в парном разрядах, которая продолжает выступления на тысячнике в ОАЭ.

Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Дубае на среду, 19 февраля

WTA 1000 Дубай. Хард. Одиночный разряд, 1/32 финала

Центральный корт. 2-й запуск (не ранее 11:00)

Даяна Ястремская – Ига Свентек [2]