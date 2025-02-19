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  4. Когда Ястремская начнет матч 1/16 финала супертурнира в Дубае со Свентек?
WTA
19 февраля 2025, 04:07 |
54
0

Когда Ястремская начнет матч 1/16 финала супертурнира в Дубае со Свентек?

19 февраля в 11:00 Даяна выйдет на центральный корт тысячника в ОАЭ против второй ракетки

19 февраля 2025, 04:07 |
54
0
Когда Ястремская начнет матч 1/16 финала супертурнира в Дубае со Свентек?
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

19 февраля на хардовом турнире WTA 1000 Дубае (ОАЭ) начнутся матчи 3-го раунда в одиночном разряде.

В среду свой поединок проведет одна украинская теннисистка – Даяна Ястремская. Она встретится с Игой Свентек.

Ястремская является единственной представительницей Украины как в одиночном, так и в парном разрядах, которая продолжает выступления на тысячнике в ОАЭ.

Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Дубае на среду, 19 февраля

WTA 1000 Дубай. Хард. Одиночный разряд, 1/32 финала

Центральный корт. 2-й запуск (не ранее 11:00)

Даяна Ястремская Ига Свентек [2]

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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