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Чемпионат Испании
Реал Мадрид
21.04.2024 22:00 – FT 3 : 2
Барселона
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Испания
22 апреля 2024, 00:04 | Обновлено 22 апреля 2024, 00:41
2225
7

Еще один шаг к чемпионству. Реал вырвал победу у Барселоны

По ходу матча мадридцы дважды проигрывали, но в итоге победили

22 апреля 2024, 00:04 | Обновлено 22 апреля 2024, 00:41
2225
7
Еще один шаг к чемпионству. Реал вырвал победу у Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 32 тура испанской Ла Лиги на «Сантьяго Бернабеу» встретились «Реал» и «Барселона».

Встреча началась с неприятности для хозяев поля. На 6-й минуте после навеса с углового не лучшим образом сыграл украинец Андрей Лунин, который не дотянулся до мяча, и Кристенсен головой нанес точный удар. «Галактикос» сразу могли сравнять счет, но Винисиус из центра штрафного «Барселоны» пробил выше ворот.

Футболисты обеих команд действовали в высоком темпе и пытались не задерживать мяч в центре поля. Каталонцы провели еще одну острую атаку, когда Лунин ногами прервал прострел Ямала. «Сливочные» ответили своей атакой, и Васкеса в штрафной сбил Кубарси. Арбитр указал на 11-тиметровую отметку, а пенальти реализовал Винисиус. Вскоре Лунину пришлось демонстрировать реакцию после того, как мяч в ворота переправил Ямал. Перед перерывом каталонцев ждала еще одна неприятность: травму получил Де Йонг, которого на носилках унесли за пределы поля.

Getty Images/Global Images Ukraine

Во второй половине встречи команды продолжили обмениваться атаками. Много проблем обороне «Барселоны» доставляли быстрые забеги Винисиуса. Один из них завершился неточным ударом из пределов штрафной. А в середине второго тайма каталонцы снова повели в счете. С ударом Ямала Лунин справился, но Фермин на добивании не промахнулся. Правда, радость «блаугранас» длилась всего несколько минут: Васкес замкнул прострел Винисиуса.

Кульминация наступила в компенсированное время. Снова отличился Васкес, который поучаствовал во всех голах своей команды. Лукас прострелил с правого фланга, и Беллингем отправил мяч в ворота. «Реал» вырвал победу и уже на 11 очков опережает каталонцев.

Ла Лига. 32 тур.

«Реал» – «Барселона» – 3:2

Голы: Винисиус (18, пенальти), Лукас Васкес (73), Беллингем (91) – Кристенсен (6), Фермин (69)

Предупреждения: Камавинга (34), Модрич (83) – Кунде (75), Кубарси (90)

«Реал»: Лунин, Лукас Васкес, Тчуамэни, Рюдигер, Камавинга (Фран Гарсия, 71), Модрич, Вальверде, Кроос (Браим Диас, 71), Винисиус (Хоселу, 82), Родриго (Милитао, 74), Беллингем

«Барселона»: Тер Штеген, Кюнде, Араухо, Ямал, Кубарси, Канселу, Гюндоган, Кристенсен (Фермин, 46), Де Йонг (Педри, 45+6), Рафинья (Феликс, 64), Левандовски (Ферран Торрес, 64)

Стадион «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания)

РЕАЛ – БАРСЕЛОНА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Барселона чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Реал - Барселона Ла Лига отчеты
Александр Тишура
Александр Тишура Sport.ua
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Комментарии 7
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Макс Максов
Лунін - чемпіон!
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+8
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Nick.Grabowski
Слабкий перфоманс від Луніна. 
Кожний кутовий - паніка в штрафній площі РМ. 
Удари з відстані відбиваються аби куди, як результат 2й гол. 
Воротар має виручати команду, а не створювати проблеми. 
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-3
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Xron7777
Реал погано зіграв,луніна спустили з небес.судійство жахливе.відсутність точного фіксування голу просто якийсь стид.
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-9
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