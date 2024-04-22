Еще один шаг к чемпионству. Реал вырвал победу у Барселоны
По ходу матча мадридцы дважды проигрывали, но в итоге победили
В поединке 32 тура испанской Ла Лиги на «Сантьяго Бернабеу» встретились «Реал» и «Барселона».
Встреча началась с неприятности для хозяев поля. На 6-й минуте после навеса с углового не лучшим образом сыграл украинец Андрей Лунин, который не дотянулся до мяча, и Кристенсен головой нанес точный удар. «Галактикос» сразу могли сравнять счет, но Винисиус из центра штрафного «Барселоны» пробил выше ворот.
Футболисты обеих команд действовали в высоком темпе и пытались не задерживать мяч в центре поля. Каталонцы провели еще одну острую атаку, когда Лунин ногами прервал прострел Ямала. «Сливочные» ответили своей атакой, и Васкеса в штрафной сбил Кубарси. Арбитр указал на 11-тиметровую отметку, а пенальти реализовал Винисиус. Вскоре Лунину пришлось демонстрировать реакцию после того, как мяч в ворота переправил Ямал. Перед перерывом каталонцев ждала еще одна неприятность: травму получил Де Йонг, которого на носилках унесли за пределы поля.
Во второй половине встречи команды продолжили обмениваться атаками. Много проблем обороне «Барселоны» доставляли быстрые забеги Винисиуса. Один из них завершился неточным ударом из пределов штрафной. А в середине второго тайма каталонцы снова повели в счете. С ударом Ямала Лунин справился, но Фермин на добивании не промахнулся. Правда, радость «блаугранас» длилась всего несколько минут: Васкес замкнул прострел Винисиуса.
Кульминация наступила в компенсированное время. Снова отличился Васкес, который поучаствовал во всех голах своей команды. Лукас прострелил с правого фланга, и Беллингем отправил мяч в ворота. «Реал» вырвал победу и уже на 11 очков опережает каталонцев.
Ла Лига. 32 тур.
«Реал» – «Барселона» – 3:2
Голы: Винисиус (18, пенальти), Лукас Васкес (73), Беллингем (91) – Кристенсен (6), Фермин (69)
Предупреждения: Камавинга (34), Модрич (83) – Кунде (75), Кубарси (90)
«Реал»: Лунин, Лукас Васкес, Тчуамэни, Рюдигер, Камавинга (Фран Гарсия, 71), Модрич, Вальверде, Кроос (Браим Диас, 71), Винисиус (Хоселу, 82), Родриго (Милитао, 74), Беллингем
«Барселона»: Тер Штеген, Кюнде, Араухо, Ямал, Кубарси, Канселу, Гюндоган, Кристенсен (Фермин, 46), Де Йонг (Педри, 45+6), Рафинья (Феликс, 64), Левандовски (Ферран Торрес, 64)
Стадион «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания)
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