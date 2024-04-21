Реал Мадрид

21 апреля в 22.00 по киевскому времени состоится самое знаковое на данный момент противостояние на уровне клубного футбола: «Реал» будет принимать «Барселону». Встреча между заклятыми оппонентами пройдет на «Сантьяго Бернабеу» под присмотром арбитра Сесара Градо.

Реал

За семь туров до финиша чемпионата Испании «Реал» опережает все еще действующего чемпиона страны – «Барселону» – на восемь очков. Победа откроет подопечным Карло Анчелотти прямой путь к трофею.

К главному поединку внутреннего календаря «сливочные» подходят в отличном настроении. Да и состоянии тоже.

Посреди недели «сливочные» совершили изнурительный, но успешный вояж в Манчестер, где в рамках ответного четвертьфинального поединка Лиги чемпионов встретились с чемпионом Англии – «МанСити».

Матч получился зрелищным, упорным и по-настоящему эпическим. В активе команды Гвардиолы была не только выездная ничья, но и, будем откровенны, более представительский состав и игра. Но «Реал» ехал на «Этихад» тоже не прохлаждаться.

В итоге победителя пришлось определять в серии послематчевых пенальти. После того, как основное и добавочное время завершилось вничью 1:1.

Героем послематчевой пенальтийной серии стал украинский страж ворот «Мадрида» Андрей Лунин, который смог нейтрализовать два удара.

«Великий Лунин»: так кратко, но емко охарактеризовал после матча действия своего коллеги основной голкипер «Реала» Тибо Куртуа, продолжающий восстановляться от последствий очередной травмы.

Можно не сомневаться, что выход в полуфинал Лиги чемпионов, да еще на поле действующего обладателя трофея, дал огромный позитивный заряд для команды Карло Анчелотти. Если вся Европа небезосновательно считала команду Гвардиолы самой сильной на континенте, то отныне самой сильной командой континента можно и нужно считать «Мадрид». И накануне принципиальнейшей схватки с «Барселоной» этот позитивный заряд обязательно станет подспорьем для мадридцев.

Диспозиция «Реала» накануне Эль-Классико проста и понятна. Задача-минимум – не проиграть, чтобы сберечь статус-кво (отрыв над конкурентом в виде восьми очков). Если называть вещи своими именами, то даже ничья может гарантировать «сливочным» титул чемпионов Испании, ведь вряд ли в оставшихся матчах «Барса» будет способна наверстать упущенное. А кроме «Барселоны» вмешаться в чемпионские разборки большем некому. «Жирона» и «Атлетико» еще больше отстали.

Но если «Реал» одержит победу, то о чемпионской интриге в нынешнем сезоне можно смело забыть. Потому что разрыв между двумя первыми командами станет аж 11 очков, и в каком бы эконом режиме не пытался играть «Мадрид» в оставшихся поединках Ла Лиги, титул он уже не упустит.

Барселона

В команде Хави сейчас преобладают кардинально противоположные мотивы, нежели на «Сантьяго Бернабеу». Лига чемпионов доселе была последней надеждой «Барсы» на спасение сезона. Потому что на других фронтах в нынешнем сезоне действующий чемпион Испании не блещет. Мягко говоря. Суперкубок Испании «Барса» разгромно проиграла «Реалу», из Кубка короля вылетела еще до финала, в чемпионате страны остаются лишь призрачные шансы отстоять титул. Поэтому ЛЧ и оставался тем лучом надежды, который осветлял «блаугранас» всю весеннюю часть сезона.

Но и на этом фронте «Барселона» получила болезненный удар. Прежде всего – удар по амбициям, по самолюбию. После выездной победы над «ПСЖ» в первом четвертьфинале ЛЧ (3:2) казалось, что вопрос о выходе команды Хави в полуфинал самого престижного континентального турнира – практически решен. Но не тут-то было. На «Камп Ноу» хозяева потерпели разгромное поражение 1:4. И теперь фактически весь сезон накрылся медным тазом.

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Вылет от «ПСЖ» стал особенно болезненным еще и потому, что в случае прохода чемпионов Франции зиждилась надежда, что главный тренер «Барселоны» Хави передумает и не покинет свой пост по окончании сезона, хоть он официально и пообещал уйти. Будь «Барса» в полуфинале, его бы никто не отпустил. Ни президент, ни болельщики, ни подопечные.

Но сейчас ситуация иная. После того, как Хави публично заявил, что по окончании нынешнего сезона уйдет «перезаряжать батарейки», его команда набрала очень приличный ход. И в чемпионате, и в ЛЧ. Казалось, команда раскрепостилась, ожила, расправила крылья. Но фиаско в игре против «Сен-Жермен» эти крылья наверняка подрезало. Почему-то кажется, что теперь никто не будет уговаривать Хави остаться.

Тем не менее, пока еще действующий рулевой «блаугранас» настраивается дать настоящий бой «Реалу». По информации испанской прессы, после поражения от «ПСЖ» Хави пытался вывести своих подопечных из состояния грогги. «Идем на Мадрид. Никаких оправданий у нас уже нет», – якобы эти слова произнес тренер барселонцев накануне первой тренировки перед игрой с «Мадридом».

Вполне возможно, что Хави удастся достучаться до своих игроков, и они преодолеют «посттравматичный синдром». Но хватит ли этого для победы над очень мотивированным и сильным оппонентом?

История противостояний

Заклятые соперники встречались между собой несметное количество раз. А если брать во внимание и различные полуофициальные выставочные турниры, и контрольные матчи, то и того больше. Но если учитывать лишь официальные поединки, то цифры будут следующие. Общее количество сыгранных матчей между главными испанскими грандами – 246. «Реал» победил 105 раз, «Барселона» добыла пока что ровно сто побед. 51 встреча завершилась ничейным исходом. Разница мячей – 433:417 в пользу «Мадрида».

Прогноз

«Мадрид» сейчас на подъеме. «Барса» сейчас в депрессии. Очевидно, что подъем сильнее депрессии. Возможно, если объективно мерять силу оппонентов, то будет примерное равновесие. Состав «Мадрида» практически оптимальный на данный момент. Еще более оптимальным этот состав сделали бы Куртуа и Алаба, но они уже давно травмированы. Так что снова в воротах должен сыграть наш Лунин. Главная кадровая пробоина каталонцев – отсутствие Гави. Но его тоже уже нет давно из-за серьезнейшей травмы.

Но если говорить в целом, то но нынешняя «Барселона», в отличие от нынешнего «Реала», не умеет держать удар. К тому же, обязательно нужно учесть и фактор родных для «Реала» стен. «Сливочные» наверняка захотят оформить титул де-факто на «Сантьяго Бернабеу». И не только захотят, но и сделают для этого все от них зависящее.

И еще один аргумент в их пользу – персона главного арбитра. Несмотря на то, что Градо впервые обслужит главное противостояние Примеры, этого судью можно считать «удобным» именно для «Реала»: при нем «сливочные» одержали девять побед в 15 матчах, где был главным Градо. А вот «блаугранас» одержали лишь две победы при этом рефери (в семи матчах). Так что рекомендует ставить на победу «Реала». С преимуществом в два мяча. Рискнем предположить, что матч завершится со счетом 3:1.

Ориентировочные составы:

«Реал»: Лунин, Менди, Рюдигер, Фернандес, Карвахаль, Тчуамени, Кроос, Вальверде, Беллингем, Родриго, Винисиус

«Барселона»: тер Штеген, Кунде, Араухо, Кубарси, Канселу, де Йонг, Гюндоган, Педри, Ямаль, Рафинья, Левандовски

21 апреля, воскресенье