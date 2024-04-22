Реал – Барселона – 3:2. Яркое Эль-Классико. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка 32-го тура Ла Лиги
Вечером 21 апреля прошел матч 32-го тура чемпионата Испании, в котором встречались Реал и Барселона на стадионе Сантьяго Бернабеу в Мадриде.
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⚽️ В голевой перестрелке с 5 мячами фортуна улыбнулась хозяевам. Джуд Беллингем точным ударом подарил победу Реалу на 90+1 минуте.
🥅 Весь матч на поле провел украинский голкипер галактикос Андрей Лунин и пропустил 2 мяча.
📊 «Реал» набрал 81 очко и уверенно лидирует в турнирной таблице Ла Лиги. «Барселона» идет второй, отставая уже на 11 пунктов (70).
🏆 Ла Лига. 32-й тур, 21 апреля, Мадрид
Реал Мадрид – Барселона – 3:2
Голы: Винисиус Жуниор, 18 (пен), Лукас Васкес, 73, Джуд Беллингем, 90+1 – Кристенсен, 6, Фермин Лопес, 69
Реал – Барселона. Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 0:1. Андреас Кристенсен, 6 мин
ГОЛ! 1:1. Винисиус Жуниор, 18 мин (пен)
ГОЛ! 1:2. Фермин Лопес, 69 мин.
ГОЛ! 2:2. Лукас Васкес, 73 мин.
ГОЛ! 3:2. Джуд Беллингем, 90+1 мин.
События матча
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