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Чемпионат Испании
Реал Мадрид
21.04.2024 22:00 – FT 3 : 2
Барселона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
22 апреля 2024, 00:10 | Обновлено 22 апреля 2024, 00:26
2257
2

Реал – Барселона – 3:2. Яркое Эль-Классико. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 32-го тура Ла Лиги

22 апреля 2024, 00:10 | Обновлено 22 апреля 2024, 00:26
2257
2
Реал – Барселона – 3:2. Яркое Эль-Классико. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Вечером 21 апреля прошел матч 32-го тура чемпионата Испании, в котором встречались Реал и Барселона на стадионе Сантьяго Бернабеу в Мадриде.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

⚽️ В голевой перестрелке с 5 мячами фортуна улыбнулась хозяевам. Джуд Беллингем точным ударом подарил победу Реалу на 90+1 минуте.

🥅 Весь матч на поле провел украинский голкипер галактикос Андрей Лунин и пропустил 2 мяча.

📊 «Реал» набрал 81 очко и уверенно лидирует в турнирной таблице Ла Лиги. «Барселона» идет второй, отставая уже на 11 пунктов (70).

🏆 Ла Лига. 32-й тур, 21 апреля, Мадрид

Реал Мадрид – Барселона – 3:2

Голы: Винисиус Жуниор, 18 (пен), Лукас Васкес, 73, Джуд Беллингем, 90+1 – Кристенсен, 6, Фермин Лопес, 69

Реал – Барселона. Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Андреас Кристенсен, 6 мин

ГОЛ! 1:1. Винисиус Жуниор, 18 мин (пен)

ГОЛ! 1:2. Фермин Лопес, 69 мин.

ГОЛ! 2:2. Лукас Васкес, 73 мин.

ГОЛ! 3:2. Джуд Беллингем, 90+1 мин.

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Джуд Беллингем (Реал Мадрид).
73’
ГОЛ ! Мяч забил Лукас Васкес (Реал Мадрид).
69’
ГОЛ ! Мяч забил Фермин Лопес (Барселона).
18’
ГОЛ ! С пенальти забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Андреас Кристенсен (Барселона).
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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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lesnik455 .
другий гол був , потім відміна , далі футбол можна не дивитись
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