Анчелотти оценил матч против Барселоны, в котором Лунин пропустил два гола

21 апреля состоялся матч 32-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Барселона». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу королевского клуба.

Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок, пропустив два мяча.

После завершения встречи главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал успех своих подопечных:

Матч: «Мы смогли хорошо справиться с ситуацией, дважды нам нужно было перевернуть ход матча, мы были на это способны, и с той последней каплей энергии за неделю, которая была незабываемой, нам удалось победить».

Неделя: «Две требовательные игры, теперь мы в хорошей позиции для последней части сезона. Думаю, вместе мы сможем добиться чего-то позитивного в этом сезоне. Лига намного ближе».

Слова Хави: «Я не хочу высказывать мнение о том, что думает Хави. Каждый свободен. Это был сложный и хорошо сыгранный матч, на высоком уровне. Думаю, гол не был голом, потому что нет ясного кадра».

Празднование: «Это очень важный шаг, но мы не должны сдаваться. Это лучший способ подготовиться к полуфиналу».

Винисиус: «Ему не понравилась замена, он хотел продолжить, но пришло время выпустить более свежих игроков».

Беллингем: «Он давно не забивал, и он забил очень важный гол. Он не забивал некоторое время, но он провел отличную игру».

Лукас и его будущее: «Все, что он сделал на протяжении сезона, очень важно. Он конкурирует с Карвахалем, который является одним из лучших защитников в мире. Он изменил ситуацию. Он и Модрич очень хороши в игре».

Предстоящие игры: «Мы собираемся встретиться с ними серьезно, потому что это лучший способ подготовиться к Лиге чемпионов. Эта неделя была зрелищной, незабываемой. Лучшего и быть не могло».

Оценка команды: «На данный момент зрелищно, особенно с учетом всех физических проблем. «Барселона» смогла выиграть игру? Я думаю, что ничья была бы справедливой, и она пошла бы нам на пользу».

Гюлер: «В следующих играх у него будет столько минут, сколько он захочет».

Связь с трибунами: «Это очень хорошо. Это нам помогает и очень поможет в следующих играх».

Видеообзор матча Реал – Барселона – 3:2