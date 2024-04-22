Лунин признался, почему Реалу было сложно в обороне при угловых Барселоны

21 апреля состоялся матч 32-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Барселона». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу королевского клуба.

Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок, пропустив два мяча.

Очень много проблем у «Реала» было при угловых от «Барселоны». Именно с корнера «сине-гранатовые» и забили первый гол в этом противостоянии. Отличился Андреас Кристенсен.

Как сообщает издание DefencaSentral, Лунин указал наставнику «сливочных» Карло Анчелотти на Пау Кубарси, тем самым заявляя о том, что 17-летний испанский защитник является главным виновником проблем «Реала» при угловых.

«Этот парень встает передо мной и блокирует меня», – сказал Лунин.

Видео первого гола Барселоны в ворота Реала