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Испания
21 апреля 2024, 06:58 | Обновлено 21 апреля 2024, 07:01
356
0

Реал – Барселона. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 32 тура испанской Ла Лиги

21 апреля 2024, 06:58 | Обновлено 21 апреля 2024, 07:01
356
0
Реал – Барселона. Текстовая трансляция матча

В воскресенье, 21 апреля, состоится поединок 32 тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Реал» и «Барселона». Матч пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу», игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Соперники подошли к «Эль-Класико» с разными эмоциями. В 1/4 финала Лиги чемпионов «Барселона» с разгромным счетом уступила ПСЖ, а «галактикос» в сверхсложном противостоянии вырвали путевку в полуфинал у «Манчестер Сити». Мадридский клуб возглавляет турнирную таблицу испанского чемпионата, на 8 очков опережая каталонцев, и вряд ли что-то помешает стать ему чемпионом. Тем не менее, «Эль Класико» - это всегда бескомпромиссная борьба двух непримиримых соперников.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Реал» - «Барселона», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Тишура
Александр Тишура Sport.ua
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