В воскресенье, 21 апреля, состоится поединок 32 тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Реал» и «Барселона». Матч пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу», игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

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Соперники подошли к «Эль-Класико» с разными эмоциями. В 1/4 финала Лиги чемпионов «Барселона» с разгромным счетом уступила ПСЖ, а «галактикос» в сверхсложном противостоянии вырвали путевку в полуфинал у «Манчестер Сити». Мадридский клуб возглавляет турнирную таблицу испанского чемпионата, на 8 очков опережая каталонцев, и вряд ли что-то помешает стать ему чемпионом. Тем не менее, «Эль Класико» - это всегда бескомпромиссная борьба двух непримиримых соперников.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Реал» - «Барселона», за которой можно следить в украинской версии сайта.