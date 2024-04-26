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  4. Источник: Челси вряд ли продаст Мудрика, но есть важное условие
Англия
26 апреля 2024, 14:14 |
689
0

Источник: Челси вряд ли продаст Мудрика, но есть важное условие

Игроку важно показать себя на финише сезона

26 апреля 2024, 14:14 |
689
0
Источник: Челси вряд ли продаст Мудрика, но есть важное условие
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

По информации Football London, сейчас «Челси» не планирует продавать украинского хавбека Михаила Мудрика, за которого заплатили «Шахтеру» 70 миллионов евро + 30 миллионов возможных бонусов.

Однако у Мудрика в новом сезоне может возникнуть еще больше проблем с игровым временем, учитывая планы клуба на усиление состава. Сейчас по игровым минутам Михаил проигрывает всем конкурентам, кроме Нони Мадуэке.

Сообщается, что для Мудрика последние шесть матчей сезона АПЛ будут ключевым в плане понимания того, на что игрок сможет рассчитывать в новом чемпионате. Михаилу важно показать себя особенно с учетом непростого календаря.

Синих, среди прочего, ждут поединки с «Тоттенхэмом», «Астон Виллой» и «Вест Хэмом».

В нынешнем сезоне Мудрик забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи в 36 матчах.

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Челси Михаил Мудрик Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу трансферы трансферы АПЛ
Иван Зинченко Источник: Football London
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