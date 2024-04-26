Источник: Челси вряд ли продаст Мудрика, но есть важное условие
Игроку важно показать себя на финише сезона
По информации Football London, сейчас «Челси» не планирует продавать украинского хавбека Михаила Мудрика, за которого заплатили «Шахтеру» 70 миллионов евро + 30 миллионов возможных бонусов.
Однако у Мудрика в новом сезоне может возникнуть еще больше проблем с игровым временем, учитывая планы клуба на усиление состава. Сейчас по игровым минутам Михаил проигрывает всем конкурентам, кроме Нони Мадуэке.
Сообщается, что для Мудрика последние шесть матчей сезона АПЛ будут ключевым в плане понимания того, на что игрок сможет рассчитывать в новом чемпионате. Михаилу важно показать себя особенно с учетом непростого календаря.
Синих, среди прочего, ждут поединки с «Тоттенхэмом», «Астон Виллой» и «Вест Хэмом».
В нынешнем сезоне Мудрик забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи в 36 матчах.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Даяна чудесным образом сумела переиграть Эмилиану Аранго в Мадриде
Украинский вингер готов сыграть за свою команду