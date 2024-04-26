Источник: Челси вряд ли продаст Мудрика, но есть важное условие

По информации Football London, сейчас «Челси» не планирует продавать украинского хавбека Михаила Мудрика, за которого заплатили «Шахтеру» 70 миллионов евро + 30 миллионов возможных бонусов.

Однако у Мудрика в новом сезоне может возникнуть еще больше проблем с игровым временем, учитывая планы клуба на усиление состава. Сейчас по игровым минутам Михаил проигрывает всем конкурентам, кроме Нони Мадуэке.

Сообщается, что для Мудрика последние шесть матчей сезона АПЛ будут ключевым в плане понимания того, на что игрок сможет рассчитывать в новом чемпионате. Михаилу важно показать себя особенно с учетом непростого календаря.

Синих, среди прочего, ждут поединки с «Тоттенхэмом», «Астон Виллой» и «Вест Хэмом».

В нынешнем сезоне Мудрик забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи в 36 матчах.