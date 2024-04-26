Дарио СРНА: Хотим получить за Судакова большие деньги. Будет больше 60 млн
Клуб готовится к продаже ведущего исполнителя
Директор «Шахтера» по футболу Дарио Срна считает, что хавбек Георгий Судаков является уникальным футболистом, за которого клуб хочет получить большие деньги.
«Президент «Шахтера» хочет получить за Судакова большие деньги. Если бы он хотел получить 40-45 миллионов, то уже бы отдал «Наполи». Но Судаков – уникальный футболист. Он выполняет сумасшедший объем работы, у него есть голова на плечах. Не так много таких игроков в Европе».
«Судаков уйдет за очень большую сумму – уверен, что это больше 60 миллионов евро. И он стоит таких денег. Предложения АПЛ? Конкретики пока нет из Англии. Вся Европа его хочет».
«Но Украине нужно продолжать развивать своих талантов, чтобы таких игроков становилось все больше», – сказал Срна.
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І запамятайте, до євро його ніхто не купить, а після євро, тільки коли він там щось покаже, а до того це просто новини заради стрічки
Просто ж троллить начнут все агенты)))).
Если убрать троллинг, и поверить в самоокупаемость клуба.
Получается трансфер Судакова это своего рода трансфер "жизни" клуба.
Площадки ютуба плюс спорт.юа дают хороший пиар.
В этом молодцы.
Но неужели так все плохо у клуба?
Просто наблюдение.