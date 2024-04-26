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  4. Дарио СРНА: Хотим получить за Судакова большие деньги. Будет больше 60 млн
Украина. Премьер лига
26 апреля 2024, 11:10 |
637
18

Дарио СРНА: Хотим получить за Судакова большие деньги. Будет больше 60 млн

Клуб готовится к продаже ведущего исполнителя

26 апреля 2024, 11:10 |
637
18
Дарио СРНА: Хотим получить за Судакова большие деньги. Будет больше 60 млн
ФК Шахтер. Георгий Судаков

Директор «Шахтера» по футболу Дарио Срна считает, что хавбек Георгий Судаков является уникальным футболистом, за которого клуб хочет получить большие деньги.

«Президент «Шахтера» хочет получить за Судакова большие деньги. Если бы он хотел получить 40-45 миллионов, то уже бы отдал «Наполи». Но Судаков – уникальный футболист. Он выполняет сумасшедший объем работы, у него есть голова на плечах. Не так много таких игроков в Европе».

«Судаков уйдет за очень большую сумму – уверен, что это больше 60 миллионов евро. И он стоит таких денег. Предложения АПЛ? Конкретики пока нет из Англии. Вся Европа его хочет».

«Но Украине нужно продолжать развивать своих талантов, чтобы таких игроков становилось все больше», – сказал Срна.

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Дарио Срна Георгий Судаков Шахтер Донецк чемпионат Украины по футболу трансферы трансферы УПЛ
Иван Зинченко Источник: KDK
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Комментарии 18
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Harun Bakircioğlu
Больше 60 миллионов.. какую кринжатину он несет
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+4
Дані Рохас
ага и купит его только какой-то мешок перенасыщеный футболистами и будет Судаков все свои лучшие года сидеть на скамейке как Мудрик
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+4
Показать Скрыть 1 ответ
Milan1990
Ну как я и говорил недавно,  будут мурыжить, 60 млн требовать. Но после Мудрика никто таких денег не даст. За человека из очень неконкурентного на сейчас чемпионата.
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+3
zzg77
Аферисты!!!
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+2
samird
Всі його хочуть! Але пропозицій нема.... 
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+1
BEAN
После аферы с Мудриком кто-то серьезно воспринимает слова менеджмента Шахтера?
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+1
Boodya
А як же 125 млн фунтів від МС? Вже не вигорає?
І запамятайте, до євро його ніхто не купить, а після євро, тільки коли він там щось покаже, а до того це просто новини заради стрічки
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+1
Умник
Только не говорите что они лучшие друзья с Мудрыком.
Просто ж троллить начнут все агенты)))).
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+1
Умник
Рискну предположить еще.
Если убрать троллинг, и поверить в самоокупаемость клуба.
Получается трансфер Судакова это своего рода трансфер "жизни" клуба.
Площадки ютуба плюс спорт.юа дают хороший пиар.
В этом молодцы.
Но неужели так все плохо у клуба?
Просто наблюдение.
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0
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mayakovskiy1
Продадуть за 60+ в топ клуб. Сумнівів немає жодних
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-1
umnuy2
какие же убогие у нас люди судя по коментариям-просто какие-то моральные уроды.....радуйтесь что у нас есть такие пацаны которые рвут за сборную а им лишь бы гомном облить....вот-так и живём в итоге
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-1
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AK.228
65 млн , Арсенал… я згоден👍👍🇺🇦🇺🇦
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-2
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