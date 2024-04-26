Богдан ЛЕДНЕВ: «Задача Днепра-1 не изменилась – попадание в еврокубки»

Завтра, 27 апреля «Днепр-1» в матче 26-го тура УПЛ примет киевское «Динамо», начало матча – в 13:00 по Киеву.

Полузащитник «Днепра-1» Богдан Леднев поделился ожиданиями от матча против своей бывшей команды:

— «Днепр-1» не может выиграть уже три матча подряд. С чем это связываете?

— Думаю, это была полоса нефарта потому что в двух из трех этих матчей мы выигрывали по ходу встречи. Причем, у «Зари» — 2:0, а от «Металлиста 1925» вообще пропустили на последней компенсированной минуте игры со стандарта. Считаю, в этих трех матчах нас никто не переиграл.

— Учитывая текущую турнирную ситуацию, какая сейчас цель «Днепра-1» в чемпионате?

— Наша задача не изменилась — это попадание в еврокубки. Впереди еще есть матчи, из которых много лобовых, где постараемся получить как можно больше баллов.

— Как вам игра «Динамо» в последних матчах?

— Команда в хорошей форме. В последнем матче чемпионата, с «Полесьем», она одержала уверенную победу (3:0, — прим.). Поэтому ждем интересную и зрелищную игру.

— Как восприняли разговоры о том, что рассматривался вопрос с переносом матча с «Динамо» в Киев?

— Да особо никак. Тем более, что этот вопрос быстро решили.

— Насколько особенным или, может, даже принципиальным будет для вас предстоящий матч с «Динамо»?

— Конечно, для каждого игрока матчи против бывшего клуба — особенные.