27 апреля состоится матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги между командами «Днепр-1» и «Динамо» Киев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе «Днепр-Арена» в Днепре. Время начала встречи – 13:00 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на телеканале «2+2», а также на Youtube-канале FootballHub.

Сейчас «Динамо» занимает второе место в таблице чемпионата Украины 2023/24. У «бело-синих» 54 очка. «Днепр-1» с 45 баллами идет на 4-й позиции.

Днепр-1 – Динамо Киев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция