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Чемпионат Украины
Днепр-1
27.04.2024 13:00 - : -
Динамо Киев
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
25 апреля 2024, 05:32 |
1314
0

Днепр-1 – Динамо Киев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 26-го тура УПЛ 27 апреля в 12:00 по Киеву

25 апреля 2024, 05:32 |
1314
0
Днепр-1 – Динамо Киев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Динамо Киев

27 апреля состоится матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги между командами «Днепр-1» и «Динамо» Киев.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе «Днепр-Арена» в Днепре. Время начала встречи – 13:00 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на телеканале «2+2», а также на Youtube-канале FootballHub.

Сейчас «Динамо» занимает второе место в таблице чемпионата Украины 2023/24. У «бело-синих» 54 очка. «Днепр-1» с 45 баллами идет на 4-й позиции.

Днепр-1 – Динамо Киев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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