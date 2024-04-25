Днепр-1 – Динамо Киев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 26-го тура УПЛ 27 апреля в 12:00 по Киеву
27 апреля состоится матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги между командами «Днепр-1» и «Динамо» Киев.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок пройдет на стадионе «Днепр-Арена» в Днепре. Время начала встречи – 13:00 по Киеву.
Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на телеканале «2+2», а также на Youtube-канале FootballHub.
Сейчас «Динамо» занимает второе место в таблице чемпионата Украины 2023/24. У «бело-синих» 54 очка. «Днепр-1» с 45 баллами идет на 4-й позиции.
Днепр-1 – Динамо Киев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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