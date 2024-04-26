Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Потеряем очки с Днепром-1 – про титул УПЛ можно забыть»

Вингер «Динамо» Андрей Ярмоленко оценил выступления команды во второй части сезона, борьбу за чемпионство, а также предстоящий матч с «Днепром-1».

– После побед настроение всегда отличное. Тем более, что «Полесье» мы победили уверенно и, думаю, хорошо сыграли. Тренировка была больше на восстановление, готовимся к следующей игре.

– К тренировкам вернулся Владимир Бражко, что это значит для команды?

– У нас в команде около 25 футболистов, и каждый готов сыграть. Конечно, Владимир Бражко в этом сезоне стал важным игроком для «Динамо», поэтому для нас его возвращение в строй – это только плюс.

– Как можете оценить 2024 год, в частности, весеннюю часть сезона с точки зрения командной игры и результата?

– Пока сложно сделать анализ по всем играм, ведь были и хорошие поединки, и неудачные. Если мы хотим быть чемпионами, то не можем терять очки в таких матчах, как дома с ЛНЗ, когда игра нам полностью удавалась, мы вели в счете 1:0 и контролировали события, но в итоге сыграли 1:1, и «Вересом», когда на последних минутах упустили победу. В конце сезона как раз этих очков может нам не хватить.

– Говорят, что игра с «Полесьем» была образцовой с точки зрения слаженности в обороне и атаке, согласны ли вы с этим?

– Трудно сказать, была ли это лучшая игра, может она еще впереди, или была раньше «Полесья». Но то, что мы хорошо сыграли как в атаке, так и в обороне – это факт. Причем это касается не только атакующих футболистов или игроков обороны, но и всей команды, ведь все качественно и атаковали, и защищались. Тем более против такого соперника, как «Полесье», которое считаю сильной командой. Кроме того, у нас был хороший стимул взять реванш после поражения на выезде в первом круге.

– Чего следует ожидать от следующего поединка с «Днепром-1»?

– Наверное, тяжелой игры как для нас, так и для них. У нас свои задачи, у них – свои. Наши матчи никогда ни для кого легкими не были, поэтому, повторюсь, ожидаем серьезной игры. Но у нас сейчас каждый поединок, как финал. Хорошо понимаем, что если еще где-то потеряем очки, о чемпионстве можно будет забыть.