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  4. Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Потеряем очки с Днепром-1 – про титул УПЛ можно забыть»
Украина. Премьер лига
26 апреля 2024, 13:25 |
658
6

Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Потеряем очки с Днепром-1 – про титул УПЛ можно забыть»

Лидер команды оценил вторую часть сезона киевлян

26 апреля 2024, 13:25 |
658
6
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Потеряем очки с Днепром-1 – про титул УПЛ можно забыть»
ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко

Вингер «Динамо» Андрей Ярмоленко оценил выступления команды во второй части сезона, борьбу за чемпионство, а также предстоящий матч с «Днепром-1».

– После побед настроение всегда отличное. Тем более, что «Полесье» мы победили уверенно и, думаю, хорошо сыграли. Тренировка была больше на восстановление, готовимся к следующей игре.

– К тренировкам вернулся Владимир Бражко, что это значит для команды?

– У нас в команде около 25 футболистов, и каждый готов сыграть. Конечно, Владимир Бражко в этом сезоне стал важным игроком для «Динамо», поэтому для нас его возвращение в строй – это только плюс.

– Как можете оценить 2024 год, в частности, весеннюю часть сезона с точки зрения командной игры и результата?

– Пока сложно сделать анализ по всем играм, ведь были и хорошие поединки, и неудачные. Если мы хотим быть чемпионами, то не можем терять очки в таких матчах, как дома с ЛНЗ, когда игра нам полностью удавалась, мы вели в счете 1:0 и контролировали события, но в итоге сыграли 1:1, и «Вересом», когда на последних минутах упустили победу. В конце сезона как раз этих очков может нам не хватить.

– Говорят, что игра с «Полесьем» была образцовой с точки зрения слаженности в обороне и атаке, согласны ли вы с этим?

– Трудно сказать, была ли это лучшая игра, может она еще впереди, или была раньше «Полесья». Но то, что мы хорошо сыграли как в атаке, так и в обороне – это факт. Причем это касается не только атакующих футболистов или игроков обороны, но и всей команды, ведь все качественно и атаковали, и защищались. Тем более против такого соперника, как «Полесье», которое считаю сильной командой. Кроме того, у нас был хороший стимул взять реванш после поражения на выезде в первом круге.

– Чего следует ожидать от следующего поединка с «Днепром-1»?

– Наверное, тяжелой игры как для нас, так и для них. У нас свои задачи, у них – свои. Наши матчи никогда ни для кого легкими не были, поэтому, повторюсь, ожидаем серьезной игры. Но у нас сейчас каждый поединок, как финал. Хорошо понимаем, что если еще где-то потеряем очки, о чемпионстве можно будет забыть.

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Иван Зинченко Источник: ФК Динамо Киев
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Комментарии 6
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Fireball
И в  г. Днепр так думают.)
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0
nick07
в матчі з "Поліссям" то динамівці потім вже піжонились, з ДД-1 таке не пройде.
а все інше - так, зараз кожен матч як останній, будь-яка втрата і це на 99% програш чемпіонської гонки, так щодо втрачених балів, саме тих 4 і не вистачить. І навіть що форми команди - з "Поліссям" була впевнена перемога, а до того зі слабшими були нервові ігри, тому гра з "Поліссям" не показник
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0
aleks8-48
Нащо ображати iншi команди з якими Динамо маэ ще зiграти? Кожна з ни може вiдiбрати очки.
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-1
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