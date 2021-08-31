Дортмундская Боруссия арендовала защитника Вольфсбурга

Марин Понграчич следующий сезон проведет в составе «шмелей»

  • 31.08.2021 16:52
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Дортмундская Боруссия арендовала защитника Вольфсбурга
© ФК Боруссия Дортмунд. Марин Понграчич

Защитник «Вольфсбурга» и сборной Хорватии Марин Понграчич продолжит свою карьеру в дортмундской «Боруссии».
 
Арендное соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона. 
 
23-летний хорват перешел в «Вольфсбурга» из «РБ Зальцбурга» в январе 2020-го за 10 млн евро. Сыграл в составе «волков» 23 матча, забил 2 гола. 

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Источник — ФК Боруссия Дортмунд

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