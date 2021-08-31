Дортмундская Боруссия арендовала защитника Вольфсбурга

Защитник «Вольфсбурга» и сборной Хорватии Марин Понграчич продолжит свою карьеру в дортмундской «Боруссии».
Арендное соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона.
23-летний хорват перешел в «Вольфсбурга» из «РБ Зальцбурга» в январе 2020-го за 10 млн евро. Сыграл в составе «волков» 23 матча, забил 2 гола.
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👋 Der #BVB verpflichtet den kroatischen Nationalspieler Marin #Pongracic. Der Innenverteidiger kommt auf Leihbasis vom VfL Wolfsburg für die Saison 2021/22 zu den Schwarzgelben.— Borussia Dortmund (@BVB) August 31, 2021
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Источник — ФК Боруссия Дортмунд
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