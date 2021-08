ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм купил у Барселоны защитника за €25 млн

Английский клуб «Тоттенхэм» сообщил о подписании контракта с защитником Эмерсоном Лейте, ранее выступавшим за «Барселону». Сумма трансфера составила 25 млн евро.

Контракт клуба с 22-летним бразильцем будет действовать до лета 2026 года. Футболист будет играть за «шпор» в футболке под 12-м номером. По неофициальным данным, Эмерсон будет зарабатывать в Лондоне €3 млн в год.

Футболист перешел в «Барселону» из «Атлетико Минейро» в январе 2019 года за €12 млн. Затем был отдан в аренду в «Бетис» на 2,5 года. В прошлом сезоне за бело-зеленых провел 38 матчей и забил 2 гола. В текущем сезоне, вернувшись из аренды, отыграл за «Барсу» 3 матча.

✍️ We are delighted to announce the signing of Emerson Royal from @FCBarcelona! 🇧🇷



Welcome to Spurs! 🙌