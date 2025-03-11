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Украина. Премьер лига
11 марта 2025, 10:42 |
787
4

Стало известно, сколько болельщиков посетит матч Карпаты – Шахтер

На арене будет максимум от возможного

11 марта 2025, 10:42 |
787
4
Стало известно, сколько болельщиков посетит матч Карпаты – Шахтер
Стадион Украина

Как стало известно Sport.ua, еще позавчера все билеты на сегодняшний поединок 21 тура УПЛ «Карпаты» – «Шахтер» нашли своих счастливых обладателей.

По имеющимся данным, согласно гарантий безопасности во время военного положения календарные матчи «зелено-белых» на стадионе «Украина» может посещать не более 3500 болельщиков. Именно столько их будет и на противостоянии с чемпионом.

При поддержке 12 игрока подопечные Владислава Лупашко настроены дать бой «горнякам». Львовянам не сможет помочь Владимир Адамюк, который восстанавливается после травмы, под вопросом участие Дениса Мирошниченко и Тимура Стецькова, которые пропустили предыдущий матч с «Ворсклой» из-за простуды.

Сейчас «Карпаты» набрали 28 очков и занимают седьмое место в УПЛ.

Ранее мы сообщали, что «Карпаты» подпишут 18-летнего обладателя Кубка Либертадорес из «Ботафого».

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Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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Комментарии 4
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easterly
А шо - рінах бусами завозити бюджетників не буде?
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0
Віталій Донецьк/ Love Rybakinu
Раді сьогодні грати з Карпатами!
Донбас й ЛВБ є рідними брАтами❗
Адже промислом вугільним!
🧡🖤Поєднані ми спільним💚🤍❗
◼️◼️◼️◼️◼️ ⚒️⚒️⚒️ 😊
.
(ЛВБ - Львівсько-Волинський кам'яновугільний басейн)
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-2
Віталій Донецьк/ Love Rybakinu
Завжди стрічати радий Львів!
⚒️Із шахт Донетчини кротів❗
До гірників навіть у Львові! 🦁
🏟️Трибуни сповнені любові❗
💚🤍🧡🖤 😊
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-2
Віталій Донецьк/ Love Rybakinu
🤗ПОГОЖА ДНИНА БЕРЕЗНЕВА❗🌷
ШАХТАР СТРІЧАЄ МІСТО ЛЕВА❗🦁
ТА ПИТАННЯ - ЧИ ПРИЙДУТЬ ДО ТЯМИ❓
🦁🦁ЛЕВИ ОПІСЛЯ БИТВИ З КРОТАМИ❗🧡🖤⚒️ 😊
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-3
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