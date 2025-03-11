Стало известно, сколько болельщиков посетит матч Карпаты – Шахтер

Как стало известно Sport.ua, еще позавчера все билеты на сегодняшний поединок 21 тура УПЛ «Карпаты» – «Шахтер» нашли своих счастливых обладателей.

По имеющимся данным, согласно гарантий безопасности во время военного положения календарные матчи «зелено-белых» на стадионе «Украина» может посещать не более 3500 болельщиков. Именно столько их будет и на противостоянии с чемпионом.

При поддержке 12 игрока подопечные Владислава Лупашко настроены дать бой «горнякам». Львовянам не сможет помочь Владимир Адамюк, который восстанавливается после травмы, под вопросом участие Дениса Мирошниченко и Тимура Стецькова, которые пропустили предыдущий матч с «Ворсклой» из-за простуды.

Сейчас «Карпаты» набрали 28 очков и занимают седьмое место в УПЛ.

Ранее мы сообщали, что «Карпаты» подпишут 18-летнего обладателя Кубка Либертадорес из «Ботафого».