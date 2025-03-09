Во вторник, 11 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» – ПСЖ. Встреча пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Первый поединок проходил в Париже 5 марта и закончился победой «Ливерпуля» со счетом 1:0.

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Ливерпуль

«Ливерпуль» в Лиге чемпионов занял первое место в основном этапе. Команда Арне Слота выиграла семь матчей. Лишь в последнем туре «Ливерпуль» уступил ПСВ (2:3). В 1/8 финала «Ливерпуль» мог рассчитывать на лучший вариант, но попался ПСЖ, который как раз набрал крейсерскую скорость. Первый матч прошел с существенным преимуществом парижан, но «Ливерпуль» смог одержать победу. «Ливерпуль» лидирует в АПЛ с солидным для этого турнира преимуществом. В предыдущем туре чемпионата Англии команда Слота со счетом 3:1 обыграла «Саутгемптон».

ПСЖ

В основном раунде Лиги чемпионов ПСЖ выступал не совсем удачно. Однако в последних турах команда выиграла у «РБ Зальцбург» (3:0), «Манчестер Сити» (4:2) и «Штутгарта» (4:1). Набрав 13 очков, ПСЖ занял в турнирной таблице 15 место (4 победы, 1 ничья и 3 поражения). В 1/16 финала ПСЖ встречался с «Брестом». После победы в гостях со счетом 3:0, ПСЖ на своем поле разнес соперника – 7:0. В чемпионате Франции ПСЖ уверенно лидирует, опережая «Марсель» на 16 очков. В предыдущем туре ПСЖ на выезде обыграл «Ренн» (4:1).

Личные встречи

В первом матче нынешнего противостояния «Ливерпуль» одержал победу 1:0. До этого ПСЖ и «Ливерпуль» встречались в 2018 году в групповом этапе Лиги чемпионов. Команды обменялись домашними победами. «Ливерпуль» выиграл 3:2, а ПСЖ в Париже одержал победу со счетом 2:1. В результате обе команды вышли в плей-оф.

«Ливерпуль» – ПСЖ: ключевая статистика и тренды

В Лиге чемпионов ПСЖ забивает в среднем по 2,18 гола за игру. Средняя результативность «Ливерпуля» составляет 2 гола за матч.

Возможные составы

«Ливерпуль»: Алиссон, Александр-Арнольд, ван Дейк, Конате, Робертсон, Собослаи, Гравенберх), Макаллистер, Салах, Диогу Жота, Диас.

«ПСЖ»: Доннарума, Хакими, Пачо, Маркиньос, Мендеш, Руис, Витинья, Невеш, Кварацхелия, Дембеле, Барколя.

Прогноз

«ПСЖ» нужно выигрывать, а «Ливерпуль» может поймать соперника на контратаке. Возможен вариант результативного матча с тотал больше 3,5. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 2,35.