Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украинский клуб сорвал матч чемпионата. Стала известна причина
Украина. Первая лига
24 апреля 2024, 21:29 |
1085
1

Украинский клуб сорвал матч чемпионата. Стала известна причина

«Металлург» Запорожье не приедет на поединок против «Хуста»

24 апреля 2024, 21:29 |
1085
1
Украинский клуб сорвал матч чемпионата. Стала известна причина
ГФК Металлург Запорожье

28 апреля должен был состояться матч 6-го тура Первой лиги Украины в Группе вылета между командами «Хуст» и «Металлург» Запорожье.

Поединок должен был пройти на стадионе «Карпаты» в Закарпатской области. Однако в итоге встреча была отменена из-за проблем гостевого коллектива.

Об этом сообщила пресс-служба «Хуста»:

«Матч не состоится в связи с обращением ГФК Металлург в ПФЛ по поводу невыезда команды на матч из-за травмированных футболистов», – сообщил в своем заявлении Хуст.

Сейчас «Хуст» занимает 5-е место в таблице Группы вылета из 10 с 23 очками. У «Металлурга» из Запорожья 4-я строчка и 25 пунктов.

По теме:
В Киеве состоялся семинар для арбитров соревнований ПФЛ
Бущан рассказал о подготовке Динамо к матчу с Днепром-1
Желько ЛЮБЕНОВИЧ: «Показали хорошую игру с сильным соперником»
Хуст Металлург Запорожье Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу травма отмена матчей
Даниил Агарков Источник
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Лунин отклонил предложение Реала и может перейти в гранд АПЛ
Футбол | 23 апреля 2024, 22:36 40
Источник: Лунин отклонил предложение Реала и может перейти в гранд АПЛ
Источник: Лунин отклонил предложение Реала и может перейти в гранд АПЛ

Украинский вратарь летом может перейти в «Манчестер Юнайтед»

Источник: Судаков – главный приоритет Наполи, но есть ряд проблем
Футбол | 24 апреля 2024, 15:12 6
Источник: Судаков – главный приоритет Наполи, но есть ряд проблем
Источник: Судаков – главный приоритет Наполи, но есть ряд проблем

Инсайд о ведущем игроке Шахтера от итальянского СМИ

Стала известна точная сумма, за которую Перес готов продать Лунина
Футбол | 24.04.2024, 07:01
Стала известна точная сумма, за которую Перес готов продать Лунина
Стала известна точная сумма, за которую Перес готов продать Лунина
Ман Юнайтед – Шеффилд Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 24.04.2024, 20:01
Ман Юнайтед – Шеффилд Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Ман Юнайтед – Шеффилд Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Лунин признался, был ли гол в скандальном эпизоде матча с Барселоной
Футбол | 24.04.2024, 17:24
Лунин признался, был ли гол в скандальном эпизоде матча с Барселоной
Лунин признался, был ли гол в скандальном эпизоде матча с Барселоной
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Русланчик Шевченко
Ну что ж або Прівіт 2 ліга, або і того гірше Запоріжжя знову залишиться без футболу... Звичайно війна не до розваг, але, але... печалька...
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Забил ли Ямал Лунину? Обнародован разговор судьи и VAR в Эль Класико
ВИДЕО. Забил ли Ямал Лунину? Обнародован разговор судьи и VAR в Эль Класико
22.04.2024, 21:45 12
Футбол
Куртуа прокомментировал скандальный эпизод с якобы голом в ворота Лунина
Куртуа прокомментировал скандальный эпизод с якобы голом в ворота Лунина
24.04.2024, 08:01 1
Футбол
Лунин может остаться в запасе на следующий матч Реала. Известны причины
Лунин может остаться в запасе на следующий матч Реала. Известны причины
23.04.2024, 19:32 12
Футбол
Золотая бутса. Кейн значительно оторвался. Какое место занимает Довбик?
Золотая бутса. Кейн значительно оторвался. Какое место занимает Довбик?
24.04.2024, 06:25 15
Футбол
Промоутер: «Посмотрим, чего стоит Беринчик. Большой день для Украины»
Промоутер: «Посмотрим, чего стоит Беринчик. Большой день для Украины»
23.04.2024, 11:29 2
Бокс
Таблица Ла Лиги после Эль Класико, победы Жироны и поражения Атлетико
Таблица Ла Лиги после Эль Класико, победы Жироны и поражения Атлетико
23.04.2024, 12:00
Футбол
Четырехкратный чемпион мира сенсационно выбыл из ЧМ-2024 по снукеру
Четырехкратный чемпион мира сенсационно выбыл из ЧМ-2024 по снукеру
23.04.2024, 14:23
Снукер
Анчелотти прокомментировал скандальный эпизод с якобы голом в ворота Лунина
Анчелотти прокомментировал скандальный эпизод с якобы голом в ворота Лунина
22.04.2024, 21:31 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем