Украинский клуб сорвал матч чемпионата. Стала известна причина
«Металлург» Запорожье не приедет на поединок против «Хуста»
28 апреля должен был состояться матч 6-го тура Первой лиги Украины в Группе вылета между командами «Хуст» и «Металлург» Запорожье.
Поединок должен был пройти на стадионе «Карпаты» в Закарпатской области. Однако в итоге встреча была отменена из-за проблем гостевого коллектива.
Об этом сообщила пресс-служба «Хуста»:
«Матч не состоится в связи с обращением ГФК Металлург в ПФЛ по поводу невыезда команды на матч из-за травмированных футболистов», – сообщил в своем заявлении Хуст.
Сейчас «Хуст» занимает 5-е место в таблице Группы вылета из 10 с 23 очками. У «Металлурга» из Запорожья 4-я строчка и 25 пунктов.
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