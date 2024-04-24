Украинский клуб сорвал матч чемпионата. Стала известна причина

28 апреля должен был состояться матч 6-го тура Первой лиги Украины в Группе вылета между командами «Хуст» и «Металлург» Запорожье.

Поединок должен был пройти на стадионе «Карпаты» в Закарпатской области. Однако в итоге встреча была отменена из-за проблем гостевого коллектива.

Об этом сообщила пресс-служба «Хуста»:

«Матч не состоится в связи с обращением ГФК Металлург в ПФЛ по поводу невыезда команды на матч из-за травмированных футболистов», – сообщил в своем заявлении Хуст.

Сейчас «Хуст» занимает 5-е место в таблице Группы вылета из 10 с 23 очками. У «Металлурга» из Запорожья 4-я строчка и 25 пунктов.