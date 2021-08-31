Гризманн возвращается в Атлетико Мадрид

Французский форвард покидает «Барселону»

  • 31.08.2021 23:19
  • 2393 просмотра
  • 5 комментариев
Гризманн возвращается в Атлетико Мадрид
© Getty Images/Global Images Ukraine. Антуан Гризманн

«Атлетико» Мадрид договорился с «Барселоной» по поводу перехода Антуана Гризманна. В ближайшее время об этом должны объявить официально.

Речь идет о годичной аренде с правом выкупа за 40 миллионов евро. С самим Гризманном «матрасники» уже согласовали контракт до 2026 года.

Ранее Гризманн уже выступал за «Атлетико» в 2014-2019 годах. Два года назад «Барселона» отдала за французского форварда 120 миллионов евро.

В прошлом сезоне на счету Гризманна 20 голов и 13 ассистов в 51 матче за «Барселону» во всех турнирах. Ранее сообщалось о том, что Гризманн может вернуться в «Атлетико» в рамках обмена на Сауля Ньигеса, однако в таком формате сделка так и не состоялась.

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Источник — Twitter

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    KARABAS55
    KARABAS55, 01.09.2021 00:03
    0
    Нормальная мутка. Продали за 120млн и через время забирают опять себе за 40.
    Ссылка
    Face Control
    online
    Face Control, 31.08.2021 23:59
    -2
    roman75zpr, 31.08.2021 23:32
    Динамо немного полегче будет...
    Им со всеми сложно будет.
    Ссылка
    Yura Юрий
    Yura Юрий, 31.08.2021 23:40
    0
    andre_lui, 31.08.2021 23:24
    Не Месси, конечно, и даже не Суарес, но статистика вполне приличная! Теперь с Суаресом грозный тандем будет
    так был уже )))
    Ссылка
    roman75zpr
    roman75zpr, 31.08.2021 23:32
    0
    Динамо немного полегче будет...
    Ссылка
    andre_lui
    online
    andre_lui, 31.08.2021 23:24
    0
    Не Месси, конечно, и даже не Суарес, но статистика вполне приличная! Теперь с Суаресом грозный тандем будет
    Ссылка
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