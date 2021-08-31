Гризманн возвращается в Атлетико Мадрид

«Атлетико» Мадрид договорился с «Барселоной» по поводу перехода Антуана Гризманна. В ближайшее время об этом должны объявить официально.

Речь идет о годичной аренде с правом выкупа за 40 миллионов евро. С самим Гризманном «матрасники» уже согласовали контракт до 2026 года.

Ранее Гризманн уже выступал за «Атлетико» в 2014-2019 годах. Два года назад «Барселона» отдала за французского форварда 120 миллионов евро.

В прошлом сезоне на счету Гризманна 20 голов и 13 ассистов в 51 матче за «Барселону» во всех турнирах. Ранее сообщалось о том, что Гризманн может вернуться в «Атлетико» в рамках обмена на Сауля Ньигеса, однако в таком формате сделка так и не состоялась.