Гризманн и Сауль одобрили обмен между Барселоной и Атлетико

«Барселона» и «Атлетико» решительно настроены провести обмен своих звезд Антуана Гризманна и Сауля.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, оба игрока уже дали свое согласие на переход. В данный момент «Барселона» и «Атлетико» ведут переговоры о возможных платежах. «Барса» рассчитывает на то, что им удастся получить за Гризманна еще какую-либо значимую денежную сумму.

В сезоне 2020/21 Гризманн сыграл 51 матч за «Барселону» во всех турнирах, отметившись 20 забитыми мячами и 13 результативными передачами.

Сауль отыграл 41 матч, забил 2 мяча и сделал 1 ассист.