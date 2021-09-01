ПСЖ отправил Сарабию в Спортинг

«Спортинг» объявил о подписании испанского хавбека ПСЖ Пабло Сарабии. Португальский клуб арендовал футболиста на сезон 2021/22.
Контракт Сарабии с ПСЖ рассчитан до лета 2024 года.
В текущем розыгрыше чемпионата Франции Сарабия провел два матча и забил один гол.
Ранее ПСЖ арендовал главного таланта «Спортинга» Нуну Мендеша.
Green and white are your new colors 🟢⚪— Sporting CP English 🏆 (@SportingCP_en) August 31, 2021
Welcome, @Pablosarabia92! ✍️🦁 #SportingCP pic.twitter.com/G2pRERfK83
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Источник — Sport.ua
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