ПСЖ отправил Сарабию в Спортинг

Испанский вингер сменит клубную прописку

  • 01.09.2021 09:26
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ПСЖ отправил Сарабию в Спортинг
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Спортинг» объявил о подписании испанского хавбека ПСЖ Пабло Сарабии. Португальский клуб арендовал футболиста на сезон 2021/22.

Контракт Сарабии с ПСЖ рассчитан до лета 2024 года.

В текущем розыгрыше чемпионата Франции Сарабия провел два матча и забил один гол.

Ранее ПСЖ арендовал главного таланта «Спортинга» Нуну Мендеша.

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Источник — Sport.ua

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