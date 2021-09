ПСЖ отправил Сарабию в Спортинг

«Спортинг» объявил о подписании испанского хавбека ПСЖ Пабло Сарабии. Португальский клуб арендовал футболиста на сезон 2021/22.

Контракт Сарабии с ПСЖ рассчитан до лета 2024 года.

В текущем розыгрыше чемпионата Франции Сарабия провел два матча и забил один гол.

Ранее ПСЖ арендовал главного таланта «Спортинга» Нуну Мендеша.

Green and white are your new colors 🟢⚪



Welcome, @Pablosarabia92! ✍️🦁 #SportingCP pic.twitter.com/G2pRERfK83