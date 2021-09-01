ПСЖ подписал главного таланта Спортинга

ПСЖ объявил о переходе флангового защитника «Спортинга» Нуну Мендеша. Парижане арендовали 19-летнего португальца на сезоне 2021/22 с правом выкупа за 40 млн евро.

За арендное соглашение ПСЖ заплатил 7 миллионов.

Напомним, что Мендеш является главным талантом «Спортинга». Он играл за лиссабонский клуб с 2020 года и за это время провел 47 матчей за клуб, забил 1 мяч и отдал 3 голевые передачи. За национальную сборную Португалии провел 5 матчей.

Ранее стало известно, что ПСЖ не продаст Килиана Мбаппе в это трансферное окно.