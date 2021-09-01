ПСЖ подписал главного таланта Спортинга

Нуну Мендеш пошел на повышение

  • 01.09.2021 07:53
  • 1692 просмотра
  • 1 комментарий
ПСЖ подписал главного таланта Спортинга
© Getty Images/Global Images Ukraine

ПСЖ объявил о переходе флангового защитника «Спортинга» Нуну Мендеша. Парижане арендовали 19-летнего португальца на сезоне 2021/22 с правом выкупа за 40 млн евро.

За арендное соглашение ПСЖ заплатил 7 миллионов.

Напомним, что Мендеш является главным талантом «Спортинга». Он играл за лиссабонский клуб с 2020 года и за это время провел 47 матчей за клуб, забил 1 мяч и отдал 3 голевые передачи. За национальную сборную Португалии провел 5 матчей.

Ранее стало известно, что ПСЖ не продаст Килиана Мбаппе в это трансферное окно.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Lesovij7
    online
    Lesovij7, 01.09.2021 08:59
    0
    Статистика конечно поражает
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