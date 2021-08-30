Трансфера не будет. Реал вышел из переговоров по Мбаппе

Форвард не покинет ПСЖ нынешним летом

  • 30.08.2021 22:31
  • 2279 просмотров
  • 6 комментариев
Трансфера не будет. Реал вышел из переговоров по Мбаппе
© Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

«Реал» вышел из переговоров с ПСЖ по поводу трансфера Килиана Мбаппе. Об этом сообщают французские СМИ.

Ранее ПСЖ отклонил два предложения «Реала» (160 миллионов евро и 170 миллионов + 10 миллионов бонусами). После этого мадридский клуб решил больше не повышать свое предложение. По слухам, ПСЖ хотел получить за Мбаппе 200 миллионов евро.

Контракт Мбаппе с ПСЖ истекает летом 2022 года. Уже в январе он получит право вести переговоры с другими клубами относительно перехода на правах свободного агента. Сам игрок мечтает о переходе в «Реал».

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Источник — Téléfoot

(15 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    samird
    samird, 30.08.2021 23:45
    0
    cucumber, 30.08.2021 23:23
    та за год многое может измениться еще
    Например?
    Ссылка
    Face Control
    online
    Face Control, 30.08.2021 23:27
    -1
    New Zealander, 30.08.2021 23:25
    Мбаппе бы им итак не помог с Шахтёром. Также как и Лукаку Интеру не помог.
    +
    Ссылка
    New Zealander
    New Zealander, 30.08.2021 23:25
    0
    Мбаппе бы им итак не помог с Шахтёром. Также как и Лукаку Интеру не помог.
    Ссылка
    cucumber
    online
    cucumber, 30.08.2021 23:23
    0
    maxno, 30.08.2021 22:48
    псж не захотели 180 лямов летом 2022 перейдёт в Испанию бесплатно.
    та за год многое может измениться еще
    Ссылка
    Face Control
    online
    Face Control, 30.08.2021 22:49
    0
    Обидно(
    Ссылка
    maxno
    maxno, 30.08.2021 22:48
    +2
    псж не захотели 180 лямов летом 2022 перейдёт в Испанию бесплатно.
    Ссылка
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