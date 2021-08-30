Трансфера не будет. Реал вышел из переговоров по Мбаппе

«Реал» вышел из переговоров с ПСЖ по поводу трансфера Килиана Мбаппе. Об этом сообщают французские СМИ.

Ранее ПСЖ отклонил два предложения «Реала» (160 миллионов евро и 170 миллионов + 10 миллионов бонусами). После этого мадридский клуб решил больше не повышать свое предложение. По слухам, ПСЖ хотел получить за Мбаппе 200 миллионов евро.

Контракт Мбаппе с ПСЖ истекает летом 2022 года. Уже в январе он получит право вести переговоры с другими клубами относительно перехода на правах свободного агента. Сам игрок мечтает о переходе в «Реал».