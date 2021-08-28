Нужно больше денег. ПСЖ отклонил второе предложение Реала по Мбаппе

Парижане хотят получить за свою звезду минимум 200 миллионов евро

  • 28.08.2021 04:15
  • 115 просмотров
  • 0 комментариев
Нужно больше денег. ПСЖ отклонил второе предложение Реала по Мбаппе
© Getty Images/Global Images Ukraine

Мадридский «Реал» решительно настроен купить форварда ПСЖ Килиана Мбаппе. Как сообщает французская пресса, парижане отклонили второе предложение «сливочных» по трансферу.

Ранее сообщалось, что «Реал» готов заплатить за игрока 170 миллионов евро + 10 млн в качестве бонусов. Первое предложение мадридского клуба составляло 160 млн евро.

Отмечается, что ПСЖ хочет получить за Мбаппе 200 миллионов евро.

Контракт француза с клубом истекает летом 2022 года, сам форвард хочет продолжить карьеру именно в «Реале». Если клубы не договорятся сейчас, скорее всего, Мбаппе перейдет в «Реал» через год как свободный агент.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Le Parisien

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности