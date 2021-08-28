Нужно больше денег. ПСЖ отклонил второе предложение Реала по Мбаппе

Мадридский «Реал» решительно настроен купить форварда ПСЖ Килиана Мбаппе. Как сообщает французская пресса, парижане отклонили второе предложение «сливочных» по трансферу.

Ранее сообщалось, что «Реал» готов заплатить за игрока 170 миллионов евро + 10 млн в качестве бонусов. Первое предложение мадридского клуба составляло 160 млн евро.

Отмечается, что ПСЖ хочет получить за Мбаппе 200 миллионов евро.

Контракт француза с клубом истекает летом 2022 года, сам форвард хочет продолжить карьеру именно в «Реале». Если клубы не договорятся сейчас, скорее всего, Мбаппе перейдет в «Реал» через год как свободный агент.