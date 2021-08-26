Реал повысил предложение по Мбаппе

Ответа от ПСЖ пока что нет

  • 26.08.2021 23:06
  • 1861 просмотр
  • 9 комментариев
Реал повысил предложение по Мбаппе
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Реал» сделал новое предложение по форварду ПСЖ Килиану Мбаппе. Мадридский клуб предложил 170 миллионов евро + 10 миллионов бонусов.

Ответа от ПСЖ пока что нет. Но, как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, это предложение от «Реала» будет последним – повышать сумму трансфера мадридский клуб больше не собирается.

Ранее «Реал» предложил за Мбаппе 160 миллионов евро, но получил отказ. ПСЖ хочет получить за игрока 200 миллионов евро.

Контракт Мбаппе с ПСЖ истекает летом 2022 года, сам форвард хочет продолжить карьеру именно в «Реале». Если клубы не договорятся сейчас, скорее всего, Мбаппе перейдет в «Реал» через год как свободный агент.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Twitter

(12 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Ilya
    Ilya , 26.08.2021 23:39
    0
    Когда узнали, ,что играть против Шахтера)
    Ссылка
    Vladislav Budyachenko
    online
    Vladislav Budyachenko, 26.08.2021 23:35
    0
    Иван Иванов, 26.08.2021 23:27
    Потому что уведут нашу королеву бензоколнки) Не факт что потом РМ достанется, и АПЛ есть и Французы его отпускать не хотят, а бабки у них есть, и детки
    Так он сам хочет в РМ.
    Ссылка
    Иван Иванов
    Иван Иванов, 26.08.2021 23:27
    0
    SaneK, 26.08.2021 23:12
    Зачем он нужен, пусть годик подождут и бесплатно заберут. Всем лучше)
    Потому что уведут нашу королеву бензоколнки) Не факт что потом РМ достанется, и АПЛ есть и Французы его отпускать не хотят, а бабки у них есть, и детки
    Ссылка
    vitaha33
    online
    vitaha33, 26.08.2021 23:23
    0
    170млн за гравця, який має всього рік контракту і взимку можна попередній контракт підписувати? Перес з дубу рухнув?
    Ссылка
    Lyolik
    Lyolik, 26.08.2021 23:20
    0
    BekXan, 26.08.2021 23:16
    Просто интересно.Где у Реала деньги?Сами заявляли о колосальных долгах более 1,2 миллиарда долларов.Походу снова кредит и усугублять долг?
    С кротами в одной группе, наверное уже продали две игры.
    Ссылка
    BekXan
    BekXan, 26.08.2021 23:16
    +2
    Просто интересно.Где у Реала деньги?Сами заявляли о колосальных долгах более 1,2 миллиарда долларов.Походу снова кредит и усугублять долг?
    Ссылка
    SaneK
    online
    SaneK, 26.08.2021 23:12
    +2
    Зачем он нужен, пусть годик подождут и бесплатно заберут. Всем лучше)
    Ссылка
    dd dent
    online
    dd dent, 26.08.2021 23:12
    +1
    Топ предложение, соглашались бы бо больше вряд ли уже кто даст
    Ссылка
    vasilichn
    vasilichn, 26.08.2021 23:10
    +2
    Если это не утка и цифры соответствуют действительности, то лягушатники отпустят игрока.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности