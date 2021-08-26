Реал повысил предложение по Мбаппе

«Реал» сделал новое предложение по форварду ПСЖ Килиану Мбаппе. Мадридский клуб предложил 170 миллионов евро + 10 миллионов бонусов.

Ответа от ПСЖ пока что нет. Но, как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, это предложение от «Реала» будет последним – повышать сумму трансфера мадридский клуб больше не собирается.

Ранее «Реал» предложил за Мбаппе 160 миллионов евро, но получил отказ. ПСЖ хочет получить за игрока 200 миллионов евро.

Контракт Мбаппе с ПСЖ истекает летом 2022 года, сам форвард хочет продолжить карьеру именно в «Реале». Если клубы не договорятся сейчас, скорее всего, Мбаппе перейдет в «Реал» через год как свободный агент.