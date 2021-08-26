ПСЖ ждет от Реала 200 миллионов евро за Мбаппе

ПСЖ готов за год до истечения контракта Килиана Мбаппе продать форварда в «Реал», однако хочет получить за игрока около 200 миллионов евро.
Клуб в свое время подписал Мбаппе за 180 миллионов у «Монако» и хочет хотя бы вернуть потраченные деньги.
«Мы считаем, что то, что было предложено за Килиана, не соответствует его стоимости. Мы еще должны будем «Монако» деньги при возможной продаже».
«ПСЖ и дальше будет делать все, чтобы сохранить футболиста, но если он хочет уйти, то держать мы его не будем. Мбаппе - центральная часть нашего проекта, но он не находится выше клуба», - сказал спортивный директор ПСЖ Леонардо.
По информации французских СМИ, ПСЖ готов рассматривать предложения от 180 миллионов.
Источник — Le Parisien
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