ПСЖ ждет от Реала 200 миллионов евро за Мбаппе

Клуб готов отпустить форварда

  • 26.08.2021 13:50
  • 1038 просмотров
  • 3 комментария
ПСЖ ждет от Реала 200 миллионов евро за Мбаппе
© Getty Images/Global Images Ukraine

ПСЖ готов за год до истечения контракта Килиана Мбаппе продать форварда в «Реал», однако хочет получить за игрока около 200 миллионов евро.

Клуб в свое время подписал Мбаппе за 180 миллионов у «Монако» и хочет хотя бы вернуть потраченные деньги.

«Мы считаем, что то, что было предложено за Килиана, не соответствует его стоимости. Мы еще должны будем «Монако» деньги при возможной продаже».

«ПСЖ и дальше будет делать все, чтобы сохранить футболиста, но если он хочет уйти, то держать мы его не будем. Мбаппе - центральная часть нашего проекта, но он не находится выше клуба», - сказал спортивный директор ПСЖ Леонардо.

По информации французских СМИ, ПСЖ готов рассматривать предложения от 180 миллионов.

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Источник — Le Parisien

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Trollface
    Trollface, 26.08.2021 14:22
    0
    Не заплатят. Через год уйдет даром.
    Ссылка
    dd dent
    online
    dd dent, 26.08.2021 14:11
    0
    Ого
    Ссылка
    folomkin99
    online
    folomkin99, 26.08.2021 14:10
    0
    и ведь заплатят)
    Ссылка
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