ПСЖ готовится к продаже Мбаппе

«Пари Сен-Жермен» готов продать свою звездного нападающего Килиана Мбаппе.

Как сообщает AS, лидер парижан отклонил предложение клуба о продлении контракта. Источники утверждают, что ПСЖ предлагал Мбаппе контракт на пять лет с возможностью продления еще на сезон, а также увеличенную зарплату.

Действующий контракт Мбаппе с ПСЖ истекает летом 2022 года. В прошлом сезоне чемпионата Франции форвард принял участие в 31 матче, забил 27 голов и сделал семь результативных передач.

В новом сезоне Лиги 1 Мбаппе забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи в 3 играх.

Ранее сообщалось, что «Реал» готовит предложение по трансферу Мбаппе.