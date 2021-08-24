ПСЖ готовится к продаже Мбаппе

Форвард отклонил очередное предложение о новом контракте

  • 24.08.2021 04:37
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ПСЖ готовится к продаже Мбаппе
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Пари Сен-Жермен» готов продать свою звездного нападающего Килиана Мбаппе.

Как сообщает AS, лидер парижан отклонил предложение клуба о продлении контракта. Источники утверждают, что ПСЖ предлагал Мбаппе контракт на пять лет с возможностью продления еще на сезон, а также увеличенную зарплату.

Действующий контракт Мбаппе с ПСЖ истекает летом 2022 года. В прошлом сезоне чемпионата Франции форвард принял участие в 31 матче, забил 27 голов и сделал семь результативных передач.

В новом сезоне Лиги 1 Мбаппе забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи в 3 играх.

Ранее сообщалось, что «Реал» готовит предложение по трансферу Мбаппе.

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Источник — AS

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