Реал готовит предложение по Мбаппе

Трансфер может состояться уже нынешним летом

  • 12.08.2021 20:02
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  • 1 комментарий
Реал готовит предложение по Мбаппе
© Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

«Реал» попытается уже нынешним летом подписать форварда ПСЖ Килиана Мбаппе. Мадридский клуб готов предложить за игрока 120 миллионов евро.

Контракт Мбаппе с ПСЖ истекает летом 2022 года, и в «Реале» надеются, что смогут подписать французского форварда если не сейчас, то через год.

Ожидается, что сам Мбаппе сообщит о своих планах на будущее в следующий понедельник, 16 августа. Ранее СМИ сообщали, что переход Лионеля Месси в ПСЖ повышает шансы на уход Мбаппе.

Мбаппе выступает за ПСЖ с лета 2017 года. В прошлом сезоне на его счету 42 гола и 11 ассистов в 47 матчах за ПСЖ во всех турнирах.

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Источник — Cadena Ser

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Рома Кол
      Рома Кол, 12.08.2021 20:38
    0
    Честно говоря сейчас ля лига не на том уровне чтоб туда переходить , лучше в Англию уже
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