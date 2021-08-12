Реал готовит предложение по Мбаппе

«Реал» попытается уже нынешним летом подписать форварда ПСЖ Килиана Мбаппе. Мадридский клуб готов предложить за игрока 120 миллионов евро.
Контракт Мбаппе с ПСЖ истекает летом 2022 года, и в «Реале» надеются, что смогут подписать французского форварда если не сейчас, то через год.
Ожидается, что сам Мбаппе сообщит о своих планах на будущее в следующий понедельник, 16 августа. Ранее СМИ сообщали, что переход Лионеля Месси в ПСЖ повышает шансы на уход Мбаппе.
Мбаппе выступает за ПСЖ с лета 2017 года. В прошлом сезоне на его счету 42 гола и 11 ассистов в 47 матчах за ПСЖ во всех турнирах.
Источник — Cadena Ser
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