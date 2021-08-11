Связки с Месси не будет? Мбаппе хочет уйти из ПСЖ

По информации французских и испанских СМИ, Килиан Мбаппе не намерен менять свое мнение по поводу контракта, несмотря на подписание Лионеля Месси.
Контракт Мбаппе завершается через год, а клуб постоянно делает попытки его продлить, но форвард планирует уйти в другую команду.
Главным претендентом называют «Реал».
При этом Мбаппе готов уйти как сейчас, если ПСЖ договорится о трансфере, так и через год свободным агентом.
Кроме того, сообщается, что у Килиана плохие отношение со спортивным директором Леонардо, а клуб пока не решил, что делать с французом.
Источник — AS
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Но годик доиграет, а потом уйдет свободным негром.
А вот Неймар согласен на Золотой Унитаз..
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