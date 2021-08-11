Связки с Месси не будет? Мбаппе хочет уйти из ПСЖ

Килиан не намерен продлевать контракт

  • 11.08.2021 15:28
  • 3106 просмотров
  • 2 комментария
Связки с Месси не будет? Мбаппе хочет уйти из ПСЖ
© Getty Images/Global Images Ukraine

По информации французских и испанских СМИ, Килиан Мбаппе не намерен менять свое мнение по поводу контракта, несмотря на подписание Лионеля Месси.

Контракт Мбаппе завершается через год, а клуб постоянно делает попытки его продлить, но форвард планирует уйти в другую команду.

Главным претендентом называют «Реал».

При этом Мбаппе готов уйти как сейчас, если ПСЖ договорится о трансфере, так и через год свободным агентом.

Кроме того, сообщается, что у Килиана плохие отношение со спортивным директором Леонардо, а клуб пока не решил, что делать с французом.

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Источник — AS

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 11.08.2021 15:49
    0
    MaxUa, 11.08.2021 15:42
    Мбаппе нужно продавать если он уж он настолько зациклился на Реале.
    Мбаппе хочет Золотой Мяч, а при Месси это может быть проблематично.
    Но годик доиграет, а потом уйдет свободным негром.
    А вот Неймар согласен на Золотой Унитаз..
    Ссылка
    MaxUa
    online
      MaxUa, 11.08.2021 15:42
    +1
    Мбаппе нужно продавать если он уж он настолько зациклился на Реале.
    Ссылка
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