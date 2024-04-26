СРНА – о работе тренером Шахтере: «Буду готов – позвоню президенту клуба»
Дарио Срна пока не готов к работе наставником
Директор «Шахтера» по футболу Дарио Срна рассказал о том, что сейчас не считает себя готовым быть наставником команды.
«На этот момент я считаю, что есть очень много тренеров сильнее меня. Я хочу, чтобы в «Шахтере» был квалифицированный тренер. Я еще молодой наставник, а я сказал президенту, что мы привезем тренера, который сильнее меня».
«В будущем? Все может быть. Желание есть. Если я буду чувствовать, что я хочу и готов быть тренером «Шахтера», то я наберу президенту и скажу это сразу».
«Но я пока не готов», – сказал Срна.
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