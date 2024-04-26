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  4. СРНА – о работе тренером Шахтере: «Буду готов – позвоню президенту клуба»
Украина. Премьер лига
26 апреля 2024, 13:10 |
147
1

СРНА – о работе тренером Шахтере: «Буду готов – позвоню президенту клуба»

Дарио Срна пока не готов к работе наставником

26 апреля 2024, 13:10 |
147
1
СРНА – о работе тренером Шахтере: «Буду готов – позвоню президенту клуба»
ФК Шахтер. Дарио Срна

Директор «Шахтера» по футболу Дарио Срна рассказал о том, что сейчас не считает себя готовым быть наставником команды.

«На этот момент я считаю, что есть очень много тренеров сильнее меня. Я хочу, чтобы в «Шахтере» был квалифицированный тренер. Я еще молодой наставник, а я сказал президенту, что мы привезем тренера, который сильнее меня».

«В будущем? Все может быть. Желание есть. Если я буду чувствовать, что я хочу и готов быть тренером «Шахтера», то я наберу президенту и скажу это сразу».

«Но я пока не готов», – сказал Срна.

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Дарио Срна Шахтер Донецк чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: KDK
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serhiy
"Сильніший за мене "-то означає що всі сильніші за тебе бо ти тренер-нуль без палочки )
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