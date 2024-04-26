Стефано ПИОЛИ: «Мы никогда не были сильнейшей командой Серии А»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли объяснил причины неудач своей команды в последних дерби против «Интера» (6 поражений подряд):

«Интер» уже в течение четырех лет является сильнейшей командой нашего чемпионата, и они выиграли всего два Скудетто. Мы никогда не были сильнейшей командой Серии А. Если бы я мог изменить результаты последних дерби, я бы отдал все, чтобы сделать это, но, к сожалению, я не могу».

Напомним, в последнем дерби «Интер» оформил свое 20-е чемпионство, а Пиоли установил два антирекорда миланских дерби.