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  4. Стефано ПИОЛИ: «Мы никогда не были сильнейшей командой Серии А»
Италия
26 апреля 2024, 12:40 |
298
1

Стефано ПИОЛИ: «Мы никогда не были сильнейшей командой Серии А»

Тренер «Милана» – о противостоянии с «Интером»

26 апреля 2024, 12:40 |
298
1
Стефано ПИОЛИ: «Мы никогда не были сильнейшей командой Серии А»
Getty Images/Global Images Ukraine. Стефано Пиоли

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли объяснил причины неудач своей команды в последних дерби против «Интера» (6 поражений подряд):

«Интер» уже в течение четырех лет является сильнейшей командой нашего чемпионата, и они выиграли всего два Скудетто. Мы никогда не были сильнейшей командой Серии А. Если бы я мог изменить результаты последних дерби, я бы отдал все, чтобы сделать это, но, к сожалению, я не могу».

Напомним, в последнем дерби «Интер» оформил свое 20-е чемпионство, а Пиоли установил два антирекорда миланских дерби.

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Стефано Пиоли Милан Интер Милан Милан - Интер Серия A чемпионат Италии по футболу
Олег Дидух Источник: Twitter
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Комментарии 1
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Lucky Lucky
Просто Піолі мало того, що просто посередній тренер, так ще й давно вичерпав себе в Мілані. Примудрився програти кризовій Ромі два матчі, там теж сильніша команда?!
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