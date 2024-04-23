Пиоли стал тренером-антирекордсменом миланских дерби

Вчера «Милан» проиграл 1:2 в дерби «Интеру», позволив своим принципиальным соперникам досрочно завоевать 20-е чемпионство в истории.

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли после этого поражения стал антирекордсменом миланского дерби сразу по двум показателям. Это было 10-е поражение Пиоли в «дерби делла Мадоннина» – он первый тренер в истории, который проиграл двузначное количество матчей в противостоянии «Интера» и «Милан».

Также Пиоли стал первым тренером в истории, который проиграл 6 дерби подряд. Это третья в истории миланских дерби серия из 6 подряд поражений одной команды, но предыдущие серии не были с одним и тем же тренером во главе.