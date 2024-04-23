Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Пиоли стал тренером-антирекордсменом миланских дерби
Италия
23 апреля 2024, 17:31 |
153
0

Пиоли стал тренером-антирекордсменом миланских дерби

У наставника «Милана» – 6 поражений подряд и 10 суммарно в дерби

23 апреля 2024, 17:31 |
153
0
Пиоли стал тренером-антирекордсменом миланских дерби
Getty Images/Global Images Ukraine. Стефано Пиоли

Вчера «Милан» проиграл 1:2 в дерби «Интеру», позволив своим принципиальным соперникам досрочно завоевать 20-е чемпионство в истории.

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли после этого поражения стал антирекордсменом миланского дерби сразу по двум показателям. Это было 10-е поражение Пиоли в «дерби делла Мадоннина» – он первый тренер в истории, который проиграл двузначное количество матчей в противостоянии «Интера» и «Милан».

Также Пиоли стал первым тренером в истории, который проиграл 6 дерби подряд. Это третья в истории миланских дерби серия из 6 подряд поражений одной команды, но предыдущие серии не были с одним и тем же тренером во главе.

По теме:
Президент Интера – болельщикам по случаю чемпионства: «Ого, вот это номер»
В Серии А повторен тренерский рекорд по чемпионским достижениям
Пиоли оценил свое будущее в Милане на примере работы Индзаги
Стефано Пиоли Милан Интер Милан Милан - Интер Серия A чемпионат Италии по футболу статистика
Олег Дидух Источник: Opta
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лунин сомневается, оставаться ли в Реале. Есть предложения от трех грандов
Футбол | 23 апреля 2024, 13:45 23
Лунин сомневается, оставаться ли в Реале. Есть предложения от трех грандов
Лунин сомневается, оставаться ли в Реале. Есть предложения от трех грандов

Украинский вратарь летом может перейти в другую команду

Букмекеры назвали еще одного неожиданного претендента на трансфер Довбика
Футбол | 23 апреля 2024, 03:55 0
Букмекеры назвали еще одного неожиданного претендента на трансфер Довбика
Букмекеры назвали еще одного неожиданного претендента на трансфер Довбика

Наиболее вероятным следующим клубом у букмекерских контор является Челси, дальше – Арсенал...

Анчелотти прокомментировал скандальный эпизод с якобы голом в ворота Лунина
Футбол | 22.04.2024, 21:31
Анчелотти прокомментировал скандальный эпизод с якобы голом в ворота Лунина
Анчелотти прокомментировал скандальный эпизод с якобы голом в ворота Лунина
Сборная Украины U-16 уступила в серии пенальти Северной Ирландии
Футбол | 23.04.2024, 17:52
Сборная Украины U-16 уступила в серии пенальти Северной Ирландии
Сборная Украины U-16 уступила в серии пенальти Северной Ирландии
Стимуляция от конкурента Шахтера. Заря была близка к двойной премии
Футбол | 23.04.2024, 11:12
Стимуляция от конкурента Шахтера. Заря была близка к двойной премии
Стимуляция от конкурента Шахтера. Заря была близка к двойной премии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Обновлен список претендентов на Золотой мяч 2024. Роналду выпал из топ-20
Обновлен список претендентов на Золотой мяч 2024. Роналду выпал из топ-20
23.04.2024, 07:25 27
Футбол
Лунин признался, почему Реалу было сложно в обороне при угловых Барселоны
Лунин признался, почему Реалу было сложно в обороне при угловых Барселоны
22.04.2024, 07:22 5
Футбол
Стало известно, сколько заработала Костюк за выход в финал в Штутгарте
Стало известно, сколько заработала Костюк за выход в финал в Штутгарте
21.04.2024, 22:15
Теннис
Анчелотти сообщил Лунину, какая у него будет роль после возвращения Куртуа
Анчелотти сообщил Лунину, какая у него будет роль после возвращения Куртуа
22.04.2024, 11:19 11
Футбол
ВИДЕО. Забил ли Ямал Лунину? Обнародован разговор судьи и VAR в Эль Класико
ВИДЕО. Забил ли Ямал Лунину? Обнародован разговор судьи и VAR в Эль Класико
22.04.2024, 21:45 12
Футбол
ВИДЕО. Моделирование: гол Ямала в ворота Лунина должен быть засчитан
ВИДЕО. Моделирование: гол Ямала в ворота Лунина должен быть засчитан
22.04.2024, 17:55 33
Футбол
ФОТО. Пересек ли мяч линию ворот Лунина? Обнародован четкий кадр
ФОТО. Пересек ли мяч линию ворот Лунина? Обнародован четкий кадр
21.04.2024, 23:36 21
Футбол
Известно, кто заменит Фьюри в бою с Усиком, если Тайсон опять травмируется
Известно, кто заменит Фьюри в бою с Усиком, если Тайсон опять травмируется
22.04.2024, 14:37 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем