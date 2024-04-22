Вторая звезда! Интер выиграл дерби у Милана и стал чемпионом Италии 2023/24
Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «нерадзурри», Индзаги и Ко – триумфаторы!
22 апреля состоялось миланское дерби в матче 33-го тура Серии А между командами «Милан» и «Интер». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «нерадзурри».
Голами за номинальных хозяев отличились Франческо Ачерби (18) и Маркус Тюрам (49), а у «россонери» единственный мяч забил Фикайо Томори (80).
Благодаря этой победе подопечные Симоне Индзаги официально стали чемпионами Италии 2023/24. У «Интера» 86 очков после 33 сыгранных туров. У ближайшего преследователя «Милана» – 69. До завершения кампании осталось провести 5 поединков, поэтому максимальное количество очков, которое может набрать Стефано Пиоли и компания – 85.
«Интер» в 20-й раз в истории клуба выиграл титул Серии А. Теперь у команды появится вторая звезда на эмблеме (для получения звезды нужно выиграть 10 трофеев).
В последний раз «Интер» становился чемпионом Итали в сезоне 2020/21.
Серия А 2023/24. 33-й тур. 22 апреля
Милан – Интер – 1:2
Голы: Томори, 80 – Ачерби, 18, Тюрам, 49
Удаление: Эрнандес, 90+4, Калабриа, 90+7 – Дюмфрис, 90+5
EYES TO THE SKY ⭐⭐— Inter (@Inter_en) April 22, 2024
WE ARE CHAMPIONS OF ITALY 🇮🇹🖤💙#ForzaInter #IM2Stars pic.twitter.com/cMPW7IvNwD
⭐⭐⭐⭐⭐— Lega Serie A (@SerieA) April 22, 2024
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⭐⭐⭐⭐⭐ @Inter SEI CAMPIONE D'ITALIA! 🏆🇮🇹#INTERGALACTIC pic.twitter.com/pIcIMkPisA
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