Вторая звезда! Интер выиграл дерби у Милана и стал чемпионом Италии 2023/24

22 апреля состоялось миланское дерби в матче 33-го тура Серии А между командами «Милан» и «Интер». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «нерадзурри».

Голами за номинальных хозяев отличились Франческо Ачерби (18) и Маркус Тюрам (49), а у «россонери» единственный мяч забил Фикайо Томори (80).

Благодаря этой победе подопечные Симоне Индзаги официально стали чемпионами Италии 2023/24. У «Интера» 86 очков после 33 сыгранных туров. У ближайшего преследователя «Милана» – 69. До завершения кампании осталось провести 5 поединков, поэтому максимальное количество очков, которое может набрать Стефано Пиоли и компания – 85.

«Интер» в 20-й раз в истории клуба выиграл титул Серии А. Теперь у команды появится вторая звезда на эмблеме (для получения звезды нужно выиграть 10 трофеев).

В последний раз «Интер» становился чемпионом Итали в сезоне 2020/21.

Серия А 2023/24. 33-й тур. 22 апреля

Милан – Интер – 1:2

Голы: Томори, 80 – Ачерби, 18, Тюрам, 49

Удаление: Эрнандес, 90+4, Калабриа, 90+7 – Дюмфрис, 90+5

EYES TO THE SKY ⭐⭐

WE ARE CHAMPIONS OF ITALY 🇮🇹🖤💙#ForzaInter #IM2Stars pic.twitter.com/cMPW7IvNwD