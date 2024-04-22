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Чемпионат Италии
Милан
22.04.2024 21:45 – FT 1 : 2
Интер Милан
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Италия
22 апреля 2024, 23:45 | Обновлено 22 апреля 2024, 23:48
419
2

Вторая звезда! Интер выиграл дерби у Милана и стал чемпионом Италии 2023/24

Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «нерадзурри», Индзаги и Ко – триумфаторы!

22 апреля 2024, 23:45 | Обновлено 22 апреля 2024, 23:48
419
2
Вторая звезда! Интер выиграл дерби у Милана и стал чемпионом Италии 2023/24
Getty Images/Global Images Ukraine

22 апреля состоялось миланское дерби в матче 33-го тура Серии А между командами «Милан» и «Интер». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «нерадзурри».

Голами за номинальных хозяев отличились Франческо Ачерби (18) и Маркус Тюрам (49), а у «россонери» единственный мяч забил Фикайо Томори (80).

Благодаря этой победе подопечные Симоне Индзаги официально стали чемпионами Италии 2023/24. У «Интера» 86 очков после 33 сыгранных туров. У ближайшего преследователя «Милана» – 69. До завершения кампании осталось провести 5 поединков, поэтому максимальное количество очков, которое может набрать Стефано Пиоли и компания – 85.

«Интер» в 20-й раз в истории клуба выиграл титул Серии А. Теперь у команды появится вторая звезда на эмблеме (для получения звезды нужно выиграть 10 трофеев).

В последний раз «Интер» становился чемпионом Итали в сезоне 2020/21.

Серия А 2023/24. 33-й тур. 22 апреля

Милан – Интер – 1:2

Голы: Томори, 80 – Ачерби, 18, Тюрам, 49

Удаление: Эрнандес, 90+4, Калабриа, 90+7 – Дюмфрис, 90+5

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Интер Милан Милан Милан - Интер Серия A чемпионат Италии по футболу Франческо Ачерби Маркус Тюрам Фикайо Томори выбор редакции Симоне Индзаги Давиде Калабрия Тео Эрнандес Дензел Дюмфрис удаление (красная карточка)
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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romanchik.8409
Интер топ!!
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Max-Morlock
Концовочка игры типа Мама мия)
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