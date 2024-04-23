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Чемпионат Италии
Милан
22.04.2024 21:45 – FT 1 : 2
Интер Милан
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Италия
23 апреля 2024, 02:59 |
140
0

ИНДЗАГИ: «Позволяли болтунам говорить, но сейчас они будут говорить меньше»

Главный тренер «Интера» прокомментировал досрочную победу в чемпионате Италии

23 апреля 2024, 02:59 |
140
0
ИНДЗАГИ: «Позволяли болтунам говорить, но сейчас они будут говорить меньше»
Getty Images/Global Images Ukraine. Симоне Индзаги

22 апреля состоялось миланское дерби в матче 33-го тура Серии А между командами «Милан» и «Интер». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «нерадзурри».

Благодаря этой победе подопечные Симоне Индзаги официально стали чемпионами Италии 2023/24.

После завершения встречи Индзаги прокомментировал досрочное завоевание Скудетто:

«Ощущения прекрасные, мы сделали нечто невероятное, и героев много: игроки, клуб, президент, который сейчас не здесь, но всегда был рядом.

Каждый день мы усердно работаем с целью стать сильнее. Думаю, уже с первого сезона, с первого матча в Лиге чемпионов, когда мы встретились с «Реалом», который потом выиграл в финале у «Ливерпуля», был виден хороший задел, и в итоге мы завоевали шесть трофеев.

Мое путешествие получилось прекрасным. Я всегда буду благодарен «Лацио», который дал мне возможность начать работу тренером. У нас все шло хорошо, и я помню чемпионат, прерванный из-за коронавируса, в котором мы бились до конца. «Лацио» хотел продолжать сотрудничество, но что-то подсказывало мне, что нужны перемены.

Многие не советовали мне идти в «Интер», но что-то мне подсказывало, что идти нужно именно сюда. Я знал многих людей в руководстве, и мы знали, что можем продолжить цикл. В тяжелые моменты мы позволяли болтунам говорить, но сегодня они будут говорить поменьше», – сказал Индзаги.

Видеообзор матча Милан – Интер – 1:2

События матча

90’ +7
Давиде Калабриа (Милан) получает красную карточку.
90’ +4
Тео Эрнандес (Милан) получает красную карточку.
90’ +4
Дензел Дюмфрис (Интер Милан) получает красную карточку.
80’
ГОЛ ! Мяч забил Фикайо Томори (Милан).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Марку Тюрам (Интер Милан).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Франческо Ачерби (Интер Милан).
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Даниил Агарков Источник: Tuttomercatoweb
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