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Италия
23 апреля 2024, 01:35 | Обновлено 23 апреля 2024, 01:58
543
0

ФОТО. Удар в лицо, стычка, три удаления. Драка в чемпионском матче Интера

22 апреля нерадзурри обыграли Милан и выиграли Скудетто, но без приключений не обошлось

23 апреля 2024, 01:35 | Обновлено 23 апреля 2024, 01:58
543
0
ФОТО. Удар в лицо, стычка, три удаления. Драка в чемпионском матче Интера
Getty Images/Global Images Ukraine

22 апреля состоялось миланское дерби в матче 33-го тура Серии А между командами «Милан» и «Интер». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «нерадзурри».

Благодаря этой победе подопечные Симоне Индзаги официально стали чемпионами Италии 2023/24.

В добавленное арбитром время поединка между футболистами команд возник конфликт из-за того, что защитник «россонери» Тео Эрнандес грубо толкнул в спину хавбека «нерадзурри» Давиде Фраттези. Дензел Дюмфрис подбежал и толкнул француза в грудь, после чего сцепились сразу несколько игроков.

Рефери показал красные карточки Эрнандесу и Дюмфрису. Вскоре на угловом «Милана» Давиде Калабрия рукой ударил Фраттези в лицо и тоже получил удаление.

Голами за номинальных хозяев отличились Франческо Ачерби (18) и Маркус Тюрам (49), а у «россонери» единственный мяч забил Фикайо Томори (80).

ФОТО. Удар в лицо, стычка, три удаления. Драка в чемпионском матче Интера

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Видеообзор матча:

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Дензел Дюмфрис Тео Эрнандес Давиде Калабрия Давиде Фраттези удаление (красная карточка) Интер Милан Милан Милан - Интер Серия A чемпионат Италии по футболу драка фото фотогалерея
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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