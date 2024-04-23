22 апреля состоялось миланское дерби в матче 33-го тура Серии А между командами «Милан» и «Интер». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «нерадзурри».

Благодаря этой победе подопечные Симоне Индзаги официально стали чемпионами Италии 2023/24.

В добавленное арбитром время поединка между футболистами команд возник конфликт из-за того, что защитник «россонери» Тео Эрнандес грубо толкнул в спину хавбека «нерадзурри» Давиде Фраттези. Дензел Дюмфрис подбежал и толкнул француза в грудь, после чего сцепились сразу несколько игроков.

Рефери показал красные карточки Эрнандесу и Дюмфрису. Вскоре на угловом «Милана» Давиде Калабрия рукой ударил Фраттези в лицо и тоже получил удаление.

Голами за номинальных хозяев отличились Франческо Ачерби (18) и Маркус Тюрам (49), а у «россонери» единственный мяч забил Фикайо Томори (80).

ФОТО. Удар в лицо, стычка, три удаления. Драка в чемпионском матче Интера

Видеообзор матча: