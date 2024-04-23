ФОТО. Удар в лицо, стычка, три удаления. Драка в чемпионском матче Интера
22 апреля нерадзурри обыграли Милан и выиграли Скудетто, но без приключений не обошлось
22 апреля состоялось миланское дерби в матче 33-го тура Серии А между командами «Милан» и «Интер». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «нерадзурри».
Благодаря этой победе подопечные Симоне Индзаги официально стали чемпионами Италии 2023/24.
В добавленное арбитром время поединка между футболистами команд возник конфликт из-за того, что защитник «россонери» Тео Эрнандес грубо толкнул в спину хавбека «нерадзурри» Давиде Фраттези. Дензел Дюмфрис подбежал и толкнул француза в грудь, после чего сцепились сразу несколько игроков.
Рефери показал красные карточки Эрнандесу и Дюмфрису. Вскоре на угловом «Милана» Давиде Калабрия рукой ударил Фраттези в лицо и тоже получил удаление.
Голами за номинальных хозяев отличились Франческо Ачерби (18) и Маркус Тюрам (49), а у «россонери» единственный мяч забил Фикайо Томори (80).
ФОТО. Удар в лицо, стычка, три удаления. Драка в чемпионском матче Интера
Видеообзор матча:
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