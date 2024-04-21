22.04.2024 21:45 - : -
Италия21 апреля 2024, 13:37 |
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Милан – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 22 апреля поединок 33-го тура итальянской Серии А
21 апреля 2024, 13:37 |
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В понедельник, 22 апреля, состоится матч 33-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Милан» и «Интер».
Игра пройдет в Милане на стадионе «Сан Сиро».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Прогноз поединка читайте в Telegram.
Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно просмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Милан – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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