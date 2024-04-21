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Милан
22.04.2024 21:45 - : -
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Италия
21 апреля 2024, 13:37 |
45
0

Милан – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 22 апреля поединок 33-го тура итальянской Серии А

21 апреля 2024, 13:37 |
45
0
Милан – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Милан – Интер

В понедельник, 22 апреля, состоится матч 33-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Милан» и «Интер».

Игра пройдет в Милане на стадионе «Сан Сиро».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Прогноз поединка читайте в Telegram.

Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно просмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Милан – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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