22 апреля состоялось миланское дерби в матче 33-го тура Серии А между командами «Милан» и «Интер». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «нерадзурри».

Голами за номинальных хозяев отличились Франческо Ачерби (18) и Маркус Тюрам (49), а у «россонери» единственный мяч забил Фикайо Томори (80).

Благодаря этой победе подопечные Симоне Индзаги официально стали чемпионами Италии 2023/24.

Серия А 2023/24. 33-й тур. 22 апреля

Милан – Интер – 1:2

Голы: Томори, 80 – Ачерби, 18, Тюрам, 49

Удаления: Эрнандес, 90+4, Калабриа, 90+7 – Дюмфрис, 90+5

Видеообзор матча:

ГОЛ! 0:1 Ачерби, 18 мин.

ГОЛ! 0:2 Тюрам, 49 мин.

ГОЛ! 1:2 Томори, 80 мин.