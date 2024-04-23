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Чемпионат Италии
Милан
22.04.2024 21:45 – FT 1 : 2
Интер Милан
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Италия
23 апреля 2024, 01:15 | Обновлено 23 апреля 2024, 01:30
24
0

Милан – Интер – 1:2. Как нерадзурри гарантировали чемпионство. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 33-го тура чемпионата Италии

23 апреля 2024, 01:15 | Обновлено 23 апреля 2024, 01:30
24
0
Милан – Интер – 1:2. Как нерадзурри гарантировали чемпионство. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

22 апреля состоялось миланское дерби в матче 33-го тура Серии А между командами «Милан» и «Интер». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «нерадзурри».

Голами за номинальных хозяев отличились Франческо Ачерби (18) и Маркус Тюрам (49), а у «россонери» единственный мяч забил Фикайо Томори (80).

Благодаря этой победе подопечные Симоне Индзаги официально стали чемпионами Италии 2023/24.

Серия А 2023/24. 33-й тур. 22 апреля

Милан – Интер – 1:2

Голы: Томори, 80 – Ачерби, 18, Тюрам, 49

Удаления: Эрнандес, 90+4, Калабриа, 90+7 – Дюмфрис, 90+5

Видеообзор матча:

ГОЛ! 0:1 Ачерби, 18 мин.

ГОЛ! 0:2 Тюрам, 49 мин.

ГОЛ! 1:2 Томори, 80 мин.

События матча

90’ +7
Давиде Калабриа (Милан) получает красную карточку.
90’ +4
Тео Эрнандес (Милан) получает красную карточку.
90’ +4
Дензел Дюмфрис (Интер Милан) получает красную карточку.
80’
ГОЛ ! Мяч забил Фикайо Томори (Милан).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Марку Тюрам (Интер Милан).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Франческо Ачерби (Интер Милан).
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Милан Интер Милан Милан - Интер Серия A чемпионат Италии по футболу видео голов и обзор Симоне Индзаги удаление (красная карточка) Франческо Ачерби Фикайо Томори Тео Эрнандес Маркус Тюрам Дензел Дюмфрис Давиде Калабрия
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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