Милан – Интер – 1:2. Как нерадзурри гарантировали чемпионство. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 33-го тура чемпионата Италии
22 апреля состоялось миланское дерби в матче 33-го тура Серии А между командами «Милан» и «Интер». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «нерадзурри».
Голами за номинальных хозяев отличились Франческо Ачерби (18) и Маркус Тюрам (49), а у «россонери» единственный мяч забил Фикайо Томори (80).
Благодаря этой победе подопечные Симоне Индзаги официально стали чемпионами Италии 2023/24.
Серия А 2023/24. 33-й тур. 22 апреля
Милан – Интер – 1:2
Голы: Томори, 80 – Ачерби, 18, Тюрам, 49
Удаления: Эрнандес, 90+4, Калабриа, 90+7 – Дюмфрис, 90+5
Видеообзор матча:
ГОЛ! 0:1 Ачерби, 18 мин.
ГОЛ! 0:2 Тюрам, 49 мин.
ГОЛ! 1:2 Томори, 80 мин.
События матча
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