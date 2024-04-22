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Чемпионат Италии
Милан
22.04.2024 21:45 - : -
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Италия
22 апреля 2024, 05:52 |
82
1

Милан – Интер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует интересный поединок в Серии А

22 апреля 2024, 05:52 |
82
1
Милан – Интер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

22 апреля на «Сан-Сиро» пройдет матч 33-го тура Серии А, в котором «Милан» встретится с «Интером». Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Ставки на матч Милан – Интер

Милан

Команда получила право сместить столь важный поединок на понедельник благодаря тому, что она в прошлый четверг рубилась в Лиге Европы. Очутившись в этом турнире из-за того, что в группе Лиги чемпионов было только третье место, итальянцы сразу начали котироваться как одни из главных фаворитов. Но если с Ренном и пражской Славией красно-черные справлялись уверенно, начиная раунд с солидной домашней победы, то отлично знакомой Роме проиграли 0:1 дома. В прошлый четверг в Риме вместо реванша оформили провал, в большинстве уступив 1:2. Прогресс подопечных Стефано Пиоли в Кальчо же несомненен. Если в предыдущем розыгрыше они (после скудетто!) формально заняли 4-е место за счет штрафа Ювентуса, то этой весной обогнали как раз Старую Синьору и выскочили на 2-е место в таблице. Правда, все равно нерадзурри уж очень далеко. Еще и у Сассуоло не выиграли в прошлом туре, закончив 3:3.

Интер

Клуб фактически обеспечил себе право досрочно уйти в отпуск. Уж очень удачно он сыграл в этом сезоне. При этом, правда, не обошлось без ряда оговорок: что в кубке страны, что в Лиге чемпионов получился уж очень ранний вылет. Но зато подопечные Симоне Индзаги сумели в очередной раз выиграть Суперкубок Италии. И, главное, уже к весне все поняли, что интриги в борьбе за скудетто не осталось - чемпионский титул возвращается в Милан. По сути, была только 1 осечка в Серии А, когда после обидного поражения Атлетико по серии пенальти не выиграли у Наполи. Но после паузы на игры сборных снова Лаутаро Мартинес и компания показывали стопроцентную статистику, приближаясь к трофею... Пока не оступились в прошлом туре с Кальяри, закончив 2:2.

Статистика личных встреч

Это дерби делла мадонинья, но в последнее время у россонери ничего не получается. Они, с учетом прошлогодних полуфиналов Лиги чемпионов, проиграли вот уже 5 матчей кряду, причем в этом сезоне и вовсе был унизительный разгром 5:1.

Прогноз

GGBET не верит, что красно-черных прорвет. Согласимся: стоит ждать победы номинальных гостей (коэффициент - 1,92).

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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luceorius
 Схоже, сьогодні Інтер оформить чемпіонство. Ще більш інтригуючою видається зустріч Болоньї та Роми. В особі  Де Россі вовки знайшли достойного вожака зграї.
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